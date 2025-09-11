Un intendente y un concejal se fueron a las manos en plena calle: "Borracho, asqueroso, anda a trabajar"

Ocurrió en Brandsen, Provincia de Buenos Aires. Una vieja disputa, sumado a un envío de mercadería, habría sido el detonante que los llevó a agarrarse a las piñas.

El intendente de Brandsen se agarró a las piñas con un concejal.

En Brandsen, Provincia de Buenos Aires (PBA), los vecinos presenciaron un episodio sin precedentes. En una de las calles de esa ciudad, el intendente del municipio protagonizó una pelea con un edil de Fuerza Patria, que terminó a las piñas.

Según informaron medios locales, todo ocurrió cuando el jefe comunal camporista, Fernando Raitelli, pasaba por el local partidario del concejal del Frente Patria, Lucas Bronicardi. Allí, el intendente observó que bajaban mercadería mandada por PBA.

Embed Así matonea el intendente camporista de Brandsen Fernando Raitelli al concejal de su propio partido Lucas Bronicardi. pic.twitter.com/mXYu0BsYID — María Florencia Arietto (@florenciarietto) September 11, 2025 Lejos de quedarse callado, Ratelli manifestó: “Ven cómo me cagan de Provincia, le dan mercadería a este que me hace la interna”. Luego se fue a los golpes con el concejal, gritándole: “Borracho, asqueroso, anda a trabajar”.

Siguiendo el reporte CódigoBaires, el malestar del intendente es de larga data. En el concejo deliberante, el concejal Bronicardi votó en contra del proyecto que impulsaba Raitelli. Se trataba de una obra para instalar una central termoeléctrica.