11 de septiembre de 2025 - 21:47

Un intendente y un concejal se fueron a las manos en plena calle: "Borracho, asqueroso, anda a trabajar"

Ocurrió en Brandsen, Provincia de Buenos Aires. Una vieja disputa, sumado a un envío de mercadería, habría sido el detonante que los llevó a agarrarse a las piñas.

El intendente de Brandsen se agarró a las piñas con un concejal.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En Brandsen, Provincia de Buenos Aires (PBA), los vecinos presenciaron un episodio sin precedentes. En una de las calles de esa ciudad, el intendente del municipio protagonizó una pelea con un edil de Fuerza Patria, que terminó a las piñas.

Según informaron medios locales, todo ocurrió cuando el jefe comunal camporista, Fernando Raitelli, pasaba por el local partidario del concejal del Frente Patria, Lucas Bronicardi. Allí, el intendente observó que bajaban mercadería mandada por PBA.

Embed

Lejos de quedarse callado, Ratelli manifestó: “Ven cómo me cagan de Provincia, le dan mercadería a este que me hace la interna”. Luego se fue a los golpes con el concejal, gritándole: “Borracho, asqueroso, anda a trabajar”.

Siguiendo el reporte CódigoBaires, el malestar del intendente es de larga data. En el concejo deliberante, el concejal Bronicardi votó en contra del proyecto que impulsaba Raitelli. Se trataba de una obra para instalar una central termoeléctrica.

Además, el fallido proyecto del jefe comunal generó múltiples controversias, ya que los vecinos advertían que la instalación podía contaminar el agua y el aire en el cordón hortícola más grande del país. Luego de una movilización ciudadana, el concejo deliberante rechazó la iniciativa que hubiera tenido consecuencias graves para todo el distrito.

