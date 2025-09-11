11 de septiembre de 2025 - 23:35

Aún no asume como ministro, pero ya está en campaña: Lisandro Catalán pronosticó un triunfo de LLA en octubre

El flamante ministro del Interior se refirió a las elecciones pasadas como un "traspié político". Sin embargo, destacó que "la gente percibe que vinimos a hacer las cosas bien".

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro del Interior, Lisandro Catalán -que asumirá en su puesto el lunes-, pronosticó un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Así se pronunció hoy el flamante funcionario, tras el revés que sufrió el oficialismo en los comicios bonaerense del domingo pasado.

Al respecto, Catalán afirmó: "La mayoría de los argentinos nos va a acompañar, la gente percibe que vinimos a hacer las cosas bien". Y agregó: "Va a ser ratificado el rumbo y se va a fortalecer el Gobierno".

El nuevo ministro dialogó con Radio Rivadavia, tras retirarse anticipadamente de la reunión de la mesa federal en Casa Rosada, ya que debía tomar un vuelo. En ese momento, aprovechó para asegurar que "no vinimos acá para ver qué hacemos para ganar la próxima elección".

Embed

"El presidente fue electo y eligió a su equipo de gobierno para hacer lo que hay que hacer en la Argentina de una vez por todas, después de décadas. La decisión política del presidente y la expertise del equipo económico ordenaron la macroeconomía como requisito indispensable para liberar las fuerzas productivas de la Argentina y generar las condiciones propicias para la inversión".

Sobre la derrota en los comicios legislativos bonaerenses, Catalán puntualizó que "fue traspié político". Además remarcó que "en la vida de un gobierno, como en la vida de una persona, no todos son goles" y se refirió a un escenario opuesto para las nacionales del 26 de octubre. En ese marco, planteó: "Vamos acusar recibo del mensaje del domingo, pudimos cometer errores".

Y añadió: "Se hizo un gran esfuerzo y los resultados están a la vista". Por último enumeró los logros de la actual gestión: "Tenemos cuatro meses seguidos con inflación menor del 2% mensual cuando teníamos la inflación del 1,5% diario, pudimos salir del cepo, tenemos equilibrio fiscal, volvió el crédito en la Argentina, antes teníamos el sistema financiero al servicio del financiamiento del sector público".

