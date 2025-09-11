Aún no asume como ministro, pero ya está en campaña: Lisandro Catalán pronosticó un triunfo de LLA en octubre

El flamante ministro del Interior se refirió a las elecciones pasadas como un "traspié político". Sin embargo, destacó que "la gente percibe que vinimos a hacer las cosas bien".

El ministro del Interior, Lisandro Catalán -que asumirá en su puesto el lunes-, pronosticó un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Así se pronunció hoy el flamante funcionario, tras el revés que sufrió el oficialismo en los comicios bonaerense del domingo pasado.

Al respecto, Catalán afirmó: "La mayoría de los argentinos nos va a acompañar, la gente percibe que vinimos a hacer las cosas bien". Y agregó: "Va a ser ratificado el rumbo y se va a fortalecer el Gobierno".

El nuevo ministro dialogó con Radio Rivadavia, tras retirarse anticipadamente de la reunión de la mesa federal en Casa Rosada, ya que debía tomar un vuelo. En ese momento, aprovechó para asegurar que "no vinimos acá para ver qué hacemos para ganar la próxima elección".

Embed “LOS ARGENTINOS VAN A TENER LA RESPONSABILIDAD DE IR A VOTAR EL 26 DE OCTUBRE”



Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior, dialogó con @JonatanViale y @morandolucas sobre las próximas elecciones legislativas nacionales y señaló que los argentinos deberán elegir entre… pic.twitter.com/vYezpmAGCW — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 11, 2025 "El presidente fue electo y eligió a su equipo de gobierno para hacer lo que hay que hacer en la Argentina de una vez por todas, después de décadas. La decisión política del presidente y la expertise del equipo económico ordenaron la macroeconomía como requisito indispensable para liberar las fuerzas productivas de la Argentina y generar las condiciones propicias para la inversión".

Sobre la derrota en los comicios legislativos bonaerenses, Catalán puntualizó que "fue traspié político". Además remarcó que "en la vida de un gobierno, como en la vida de una persona, no todos son goles" y se refirió a un escenario opuesto para las nacionales del 26 de octubre. En ese marco, planteó: "Vamos acusar recibo del mensaje del domingo, pudimos cometer errores".