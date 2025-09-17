Encontraron en Neuquén a la nena de 5 años que era buscada en San Rafael

En la noche de este miércoles se confirmó el hallazgo con vida de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, confirmó el Ministerio Público Fiscal. La nena de 5 años había sido vista por última vez el día martes a las 16.30, a la la salida de la escuela en San Rafael.
Se informó que "la niña se encuentra en buen estado de salud" y que la menor "no ha sido víctima de delito".
Desde la Oficina de Prensa del MPF aseguraron que se están tomando "todas las medidas judiciales necesarias para su adecuada protección y resguardo". Por último, agradecieron la difusión del caso.