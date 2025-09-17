17 de septiembre de 2025 - 22:00

Encontraron en Neuquén a la nena de 5 años que era buscada en San Rafael

Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. La menor había desaparecido el martes a la salida de la escuela.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Se informó que "la niña se encuentra en buen estado de salud" y que la menor "no ha sido víctima de delito".

Desde la Oficina de Prensa del MPF aseguraron que se están tomando "todas las medidas judiciales necesarias para su adecuada protección y resguardo". Por último, agradecieron la difusión del caso.

