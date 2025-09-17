Encontraron en Neuquén a la nena de 5 años que era buscada en San Rafael

Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. La menor había desaparecido el martes a la salida de la escuela.

En la noche de este miércoles se confirmó el hallazgo con vida de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, confirmó el Ministerio Público Fiscal. La nena de 5 años había sido vista por última vez el día martes a las 16.30, a la la salida de la escuela en San Rafael.

Se informó que "la niña se encuentra en buen estado de salud" y que la menor "no ha sido víctima de delito".