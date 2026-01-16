16 de enero de 2026 - 22:35

Bizarrap y Gorillaz lanzan "Orange County", el adelanto del nuevo álbum de la banda británica

La banda liderada por Damon Albarn presentó un anticipo de "The Mountain" su próximo álbum, que contará con la participación de artistas de la industria musical argentina.

Bizarrap cumplió su sueño y lanzó una canción con Gorillaz. 

La canción ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y en sus primeras 24 horas, superó las 400.000 reproducciones en Youtube. Además, el sencillo fue lanzado en un vinilo de 7 pulgadas de edición limitada, convirtiéndose en un objeto de colección.

El sueño de Bizarrap

A través de sus redes sociales, Bizarrap compartió imágenes del proceso creativo y dedicó palabras de agradecimiento: “Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, comentó el productor. Además agradeció particularmente a la banda británica por la oportunidad: “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”.

Qué se sabe del nuevo álbum de la banda

La colaboración con el argentino es solo un adelanto de "The Mountain", el noveno álbum de estudio de la banda virtual, que promete ser uno de los lanzamientos más eclécticos de su carrera. El próximo 27 de febrero será la fecha de su lanzamiento y el disco contará con 15 canciones en su edición estándar.

Para la creación de esta novena edición, fue grabado en ciudades como Londres, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami, Nueva York y gran parte de la India. Esta última locación marcó el sonido del disco, fusionando electrónica con instrumentos tradicionales y letras en cinco idiomas distintos.

Bizarrap no es el único artista presente en el proyecto de la banda. El tracklist oficial confirmó la participación del rapero Trueno en la canción "The Manifesto". Otros invitados de la industria musical argentina son Sparks, IDLES, Black Thought.

l enfoque del álbum es construir un paisaje sonoro diverso, integrando ritmos y voces de diferentes latitudes, y vendrá acompañado de una gira mundial y una exposición inmersiva, lo que fortalece el perfil internacional de su propuesta.

Dato no menos es el valor significativo que tiene el disco , ya que cuenta en el track "The Hardest Thing", con una participación del legendario baterista Tony Allen, quien falleció en 2020.

