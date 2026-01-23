Cuál es el nombre que desapareció en la Argentina: nadie se llama así hace más de 70 años

Tal es el caso de Angustias, usado en mujeres. Este que nombre no se inscribe en el país desde hace más de 70 años y posiblemente no vuelva a ser parte de un documento.
La desaparición de este nombre no parece casual: su carga emocional y simbólica podría explicar su desuso. A pesar de tener un fuerte origen religioso, el significado literal del nombre -vinculado al sufrimiento y la aflicción- lo volvió cada vez menos elegido por las nuevas generaciones.
¿Qué significa el nombre Angustias?
Angustias proviene del latínangustia, que significa “dolor profundo” o “aflicción”. Es un nombre de origen religioso que hace referencia a Nuestra Señora de las Angustias, una de las advocaciones de la Virgen María en la tradición católica. Esta figura representa el dolor de María al presenciar la pasión y muerte de su hijo, Jesús.
En siglos pasados, especialmente en familias muy creyentes, los nombres con fuerte carga espiritual o simbólica eran comunes. Pero con el paso del tiempo, y en especial a partir de mediados del siglo XX, la tendencia a nombrar a los hijos con nombres asociados al dolor o el sufrimiento fue perdiendo fuerza, en sintonía con una sociedad que empezó a valorar nombres con significados más positivos o neutros.
¿Por qué desapareció este nombre?
Aunque el nombre Angustias tiene un profundo contenido de fe y compasión espiritual, su asociación directa con el sufrimiento puede haber influido en su desaparición.
Este fenómeno refleja también una transformación en los valores a la hora de nombrar: hoy predominan los nombres con connotaciones de alegría, fuerza, libertad o belleza, en lugar de aquellos que evocan dolor o resignación.