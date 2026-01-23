Cuál es el nombre que desapareció en la Argentina: nadie se llama así hace más de 70 años

Los nombres propios, al igual que la moda o el lenguaje , también reflejan los cambios culturales y sociales de una época. En la Argentina, algunos nombres que supieron ser populares en el pasado hoy resultan casi desconocidos, y desaparecieron por completo de los registros civiles.

Tal es el caso de Angustias , usado en mujeres. Este que nombre no se inscribe en el país desde hace más de 70 años y posiblemente no vuelva a ser parte de un documento.

La desaparición de este nombre no parece casual: su carga emocional y simbólica podría explicar su desuso. A pesar de tener un fuerte origen religioso, el significado literal del nombre -vinculado al sufrimiento y la aflicción- lo volvió cada vez menos elegido por las nuevas generaciones.

Angustias proviene del latín angustia, que significa “dolor profundo” o “aflicción”. Es un nombre de origen religioso que hace referencia a Nuestra Señora de las Angustias , una de las advocaciones de la Virgen María en la tradición católica. Esta figura representa el dolor de María al presenciar la pasión y muerte de su hijo, Jesús.

En siglos pasados, especialmente en familias muy creyentes, los nombres con fuerte carga espiritual o simbólica eran comunes. Pero con el paso del tiempo, y en especial a partir de mediados del siglo XX, la tendencia a nombrar a los hijos con nombres asociados al dolor o el sufrimiento fue perdiendo fuerza, en sintonía con una sociedad que empezó a valorar nombres con significados más positivos o neutros.

¿Por qué desapareció este nombre?

Aunque el nombre Angustias tiene un profundo contenido de fe y compasión espiritual, su asociación directa con el sufrimiento puede haber influido en su desaparición.

Este fenómeno refleja también una transformación en los valores a la hora de nombrar: hoy predominan los nombres con connotaciones de alegría, fuerza, libertad o belleza, en lugar de aquellos que evocan dolor o resignación.