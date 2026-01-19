Adiós a los nombres de influencers y estrellas pop: los dioses antiguos que elegirán los padres en 2026

Una experta en tendencias reveló un cambio sorprendente en la elección de nombres para bebés hacia el 2026. Los apelativos inspirados en celebridades actuales, como Zendaya o Charli, están perdiendo terreno frente a opciones de civilizaciones antiguas y nombres "maximalistas" para conectar con el pasado y la historia.
El renacimiento de la historia y el fenómeno del "vowel hiatus"
El mundo de los nombres está experimentando un giro hacia lo ancestral. Según Sophie Kihm, editora del sitio especializado Nameberry, los padres modernos están buscando nombres de civilizaciones antiguas para sus hijos como una forma de reconectar con su herencia o escapar de la incertidumbre del presente refugiándose en un pasado romantizado. Para los varones, se espera un aumento en opciones como Arath, Johari e Isidore, mientras que para las niñas ganan fuerza nombres como Adhara, Olympia y Xiadani.
A esta tendencia se suma una curiosidad lingüística denominada "hiato de vocales" (vowel hiatus). Los padres están dejando de lado las consonantes fuertes para permitir que las vocales sean las protagonistas. Nombres como Ameal, Soleia, Deia y Leonie están subiendo rápidamente en las listas de popularidad, una moda que ya ha sido adoptada por celebridades internacionales para sus hijos. Este cambio refleja una búsqueda de sonidos más suaves y etéreos en la identidad de las nuevas generaciones.
Nombres como Ophelia, Honey y los clásicos Marjorie o Dorothea están volviendo a las cunas. Incluso se espera un resurgimiento de nombres de estrellas icónicas de Hollywood como Marilyn Monroe o Farrah Fawcett, junto con personajes de ficción con gran personalidad.
Un caso particularmente llamativo es el de Artemis. Aunque tradicionalmente se conoce como la diosa griega de la caza y la luna, su uso para varones está rompiendo esquemas. Históricamente, el nombre se otorgaba a niños como un honorífico si sus padres eran grandes cazadores, aunque la variante masculina solía serArtimus. Sin embargo, gracias a fenómenos como la saga literaria Artemis Fowl de Eoin Colfer y el programa espacial de la NASA que busca volver a la Luna, el nombre se ha vuelto una opción unisex con gran fuerza.
En la actualidad, Artemis está marcando un hito en las bases de datos de Estados Unidos al ser un nombre femenino que migra hacia lo masculino, un fenómeno mucho menos frecuente que la transición inversa. Ya sea por el deseo de invocar la fuerza de la naturaleza o por la influencia de la ciencia ficción, estos nombres demuestran que la identidad del futuro se está construyendo con los cimientos del pasado más remoto.