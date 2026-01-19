Adiós a los nombres de influencers y estrellas pop: los dioses antiguos que elegirán los padres en 2026

La experta Sophie Kihm anticipa que las deidades antiguas y el estilo "showgirl" de Taylor Swift desplazarán a las estrellas pop en la elección de nombres para 2026.

Una experta en tendencias reveló un cambio sorprendente en la elección de nombres para bebés hacia el 2026. Los apelativos inspirados en celebridades actuales, como Zendaya o Charli, están perdiendo terreno frente a opciones de civilizaciones antiguas y nombres "maximalistas" para conectar con el pasado y la historia.

El renacimiento de la historia y el fenómeno del "vowel hiatus" El mundo de los nombres está experimentando un giro hacia lo ancestral. Según Sophie Kihm, editora del sitio especializado Nameberry, los padres modernos están buscando nombres de civilizaciones antiguas para sus hijos como una forma de reconectar con su herencia o escapar de la incertidumbre del presente refugiándose en un pasado romantizado. Para los varones, se espera un aumento en opciones como Arath, Johari e Isidore, mientras que para las niñas ganan fuerza nombres como Adhara, Olympia y Xiadani.

image A esta tendencia se suma una curiosidad lingüística denominada "hiato de vocales" (vowel hiatus). Los padres están dejando de lado las consonantes fuertes para permitir que las vocales sean las protagonistas. Nombres como Ameal, Soleia, Deia y Leonie están subiendo rápidamente en las listas de popularidad, una moda que ya ha sido adoptada por celebridades internacionales para sus hijos. Este cambio refleja una búsqueda de sonidos más suaves y etéreos en la identidad de las nuevas generaciones.

El impacto de Taylor Swift y el enigma de Artemis La cultura popular no ha desaparecido del todo, pero se ha transformado. Kihm predice que el estilo "showgirl", caracterizado por nombres extravagantes y sumamente femeninos, tendrá un auge impulsado por el impacto de Taylor Swift en la moda y la música.

Nombres como Ophelia, Honey y los clásicos Marjorie o Dorothea están volviendo a las cunas. Incluso se espera un resurgimiento de nombres de estrellas icónicas de Hollywood como Marilyn Monroe o Farrah Fawcett, junto con personajes de ficción con gran personalidad.