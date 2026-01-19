Después de los 60 años, ¿es mejor levantarse temprano o dormir más?

Después de los 60 años, el sueño , el ritmo biológico, el despertar temprano y el bienestar diario suelen cambiar de forma natural. Muchas personas empiezan a despertarse antes que antes y se preguntan si conviene levantarse enseguida o intentar seguir durmiendo. Según la ciencia, no existe una regla única válida para todos.

Según explica el médico y divulgador científico Antonio Griguolo , este fenómeno está directamente relacionado con cambios fisiológicos normales del envejecimiento.

Con la edad, el ciclo sueño-vigilia tiende a adelantarse . El cuerpo comienza a producir melatonina más temprano por la noche y reduce su secreción antes por la mañana, lo que hace que el cerebro interprete que el descanso ya se completó.

Además, se produce una reducción del sueño profundo , la fase más reparadora.

El descanso se vuelve más liviano y se interrumpe con mayor facilidad por estímulos como la luz, el ruido o pequeñas molestias físicas. Esto no implica necesariamente dormir mal, sino dormir de otra manera .

Qué es más importante que la hora a la que te despertás

De acuerdo con el análisis de Griguolo, el error más común es juzgar el descanso solo por el reloj.

Desde el punto de vista médico, lo central es la calidad del sueño, no la cantidad exacta de horas.

Dormir menos tiempo puede ser suficiente si el sueño es continuo y reparador. Los verdaderos indicadores de un buen descanso son:

Energía estable durante el día

Buena claridad mental

Capacidad de concentración sin somnolencia

Si estos factores están presentes, despertarse temprano no representa un problema de salud.

Cuándo levantarse temprano puede ser una señal de alerta

El despertar temprano sí merece atención cuando se asocia a:

Cansancio persistente

Somnolencia diurna marcada

Dificultad para concentrarse

Sensación de sueño fragmentado

En estos casos, el problema no es madrugar, sino que el descanso nocturno no está cumpliendo su función reparadora.

¿Conviene intentar dormir más por la mañana?

Según Griguolo, forzar el sueño cuando el cuerpo ya completó su ciclo suele ser contraproducente. Puede generar un descanso superficial, con sensación de pesadez o confusión al levantarse.

Además, quedarse en la cama o dormir hasta tarde puede dificultar el sueño nocturno, favoreciendo un descanso más liviano y fragmentado.

En la mayoría de los casos, es más útil mejorar los hábitos nocturnos que intentar sumar horas de sueño por la mañana.

Qué hábitos ayudan a despertar mejor

Qué hábitos ayudan a despertar mejor