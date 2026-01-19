Después de los 60 años, ¿es mejor levantarse temprano o dormir más?

Con la edad, el ciclo sueño-vigilia tiende a adelantarse. El cuerpo comienza a producir melatonina más temprano por la noche y reduce su secreción antes por la mañana, lo que hace que el cerebro interprete que el descanso ya se completó.
Además, se produce una reducción del sueño profundo, la fase más reparadora.
El descanso se vuelve más liviano y se interrumpe con mayor facilidad por estímulos como la luz, el ruido o pequeñas molestias físicas. Esto no implica necesariamente dormir mal, sino dormir de otra manera.
Qué es más importante que la hora a la que te despertás
De acuerdo con el análisis de Griguolo, el error más común es juzgar el descanso solo por el reloj.
Desde el punto de vista médico, lo central es la calidad del sueño, no la cantidad exacta de horas.
Dormir menos tiempo puede ser suficiente si el sueño es continuo y reparador. Los verdaderos indicadores de un buen descanso son:
Energía estable durante el día
Buena claridad mental
Capacidad de concentración sin somnolencia
Si estos factores están presentes, despertarse temprano no representa un problema de salud.
Cuándo levantarse temprano puede ser una señal de alerta
El despertar temprano sí merece atención cuando se asocia a:
Cansancio persistente
Somnolencia diurna marcada
Dificultad para concentrarse
Sensación de sueño fragmentado
En estos casos, el problema no es madrugar, sino que el descanso nocturno no está cumpliendo su función reparadora.
¿Conviene intentar dormir más por la mañana?
Según Griguolo, forzar el sueño cuando el cuerpo ya completó su ciclo suele ser contraproducente. Puede generar un descanso superficial, con sensación de pesadez o confusión al levantarse.
Además, quedarse en la cama o dormir hasta tarde puede dificultar el sueño nocturno, favoreciendo un descanso más liviano y fragmentado.
En la mayoría de los casos, es más útil mejorar los hábitos nocturnos que intentar sumar horas de sueño por la mañana.