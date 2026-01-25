Nueva modalidad de estafa a turistas en Chile: el relato de un mendocino que fue a cambiar dólares en Santiago.

Un joven mendocino de 23 años fue víctima de una estafa cambiaria en Santiago de Chile cuando intentó cambiar dólares, en pleno centro de la capital trasandina. El hecho ocurrió en la zona de galerías y casas de cambio entre calle Huérfanos y el paseo Ahumada , uno de los sectores más concurridos.

Según relató el propio damnificado al medio Las Últimas Noticias, Nahuel , había viajado junto a amigos para pasar unos días, comprar ropa, zapatillas y dispositivos electrónicos encargados por familiares. Mientras recorrían vidrieras, dos hombres se les acercaron ofreciendo una cotización superior a la de las casas de cambio formales.

"Estaban ahí, entre medio de dos casas de cambio, justo en una galería. '¿Quieren cambio, muchachos?', nos dijeron. En ese momento el dólar estaba a $877 pesos chilenos y ellos ofrecían pagar $885 por cada dólar ", contó el joven al medio chileno. Para generar confianza, los estafadores les mostraron un supuesto lugar de cambio y los invitaron a bajar a un subterráneo , donde vio a otras personas realizando operaciones similares.

La puesta en escena terminó de convencerlo: los involucrados vestían camisa, pantalón y zapatos , había una calculadora sobre la mesa y personas que aparentaban estar esperando su turno. "Era una casa de compra y venta de oro, en Argentina son así", explicó.

Los estafadores les ofrecieron cambiar a mejor cotización que el cambio oficial.

Cuando llegó su turno, los hombres lo apuraron diciendo que había más clientes esperando. Nahuel entregó 3.000 dólares , y el hombre que agarró el dinero empezó a alejarse con el argumento de que iba a verificar su autenticidad. Pidió que no lo siguieran.

“Yo lo seguí por las dudas. Subimos una escalera y de la nada empezó a correr”, relató. El sospechoso huyó hacia el paseo Ahumada, donde los gritos de alerta hicieron que transeúntes intentaran detenerlo. En la zona había Carabineros, que ya tenían identificado al grupo de delincuentes.

Minutos después, el estafador fue detenido y Nahuel recuperó la totalidad del dinero, que le fue devuelto en una comisaría.

Tras el episodio, el joven reflexionó: “Nos endulzaron el oído y caímos. Hay que cambiar sí o sí en casas de cambio oficiales y no dejarse llevar a otros lugares. Tiene que ser ahí mismo”.