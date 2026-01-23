Descuentos y cupones para argentinos: las ofertas en Chile que no podes desaprovechar

Cruzar a Chile dejó de ser únicamente una experiencia turística ligada al descanso y pasó a convertirse en una estrategia concreta de consumo para miles de argentinos que buscan optimizar sus gastos. Chile se consolidó como un destino clave para comprar indumentaria y tecnología a precios sensiblemente más bajos, con una diferencia que puede alcanzar hasta el 50%.
Jeans Levi’s, camperas Tommy Hilfiger, remeras Lacoste o buzos Calvin Klein presentan diferencias que se ven desde la primera compra.
Incluso en productos de temporada y líneas recientes, los descuentos van entre el 30% y el 50%, sin resignar calidad ni diseño. Para muchos compradores, renovar el placard en Chile se volvió una alternativa casi obligada frente a los costos locales.