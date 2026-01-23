Descuentos y cupones para argentinos: las ofertas en Chile que no podes desaprovechar

El turismo de compras no es nuevo, pero durante el último año se intensificó de manera notable.

Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes

Cruzar a Chile dejó de ser únicamente una experiencia turística ligada al descanso y pasó a convertirse en una estrategia concreta de consumo para miles de argentinos que buscan optimizar sus gastos. Chile se consolidó como un destino clave para comprar indumentaria y tecnología a precios sensiblemente más bajos, con una diferencia que puede alcanzar hasta el 50%.

Mall Marina (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Mall Marina (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Jeans Levi’s, camperas Tommy Hilfiger, remeras Lacoste o buzos Calvin Klein presentan diferencias que se ven desde la primera compra.

Mall Marina (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno Mall Marina (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno Incluso en productos de temporada y líneas recientes, los descuentos van entre el 30% y el 50%, sin resignar calidad ni diseño. Para muchos compradores, renovar el placard en Chile se volvió una alternativa casi obligada frente a los costos locales.

Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web Lista de precios y descuentos Indumentaria y marcas internacionales

- Ahorros generales en moda: entre 30% y 50% menos que en Argentina.

- Jeans Levi’s, camperas Tommy Hilfiger, remeras Lacoste, buzos Calvin Klein: diferencias de 30%–50% en productos de temporada y líneas nuevas. Multitiendas – Ripley - Cupón exclusivo para consumidores argentinos: bonificación de envío (descuento en costo de despacho). Tecnología - Smartphones, notebooks, tablets y smartwatches: - Ahorros de aproximadamente 50%–60% en marcas como Apple, Samsung, Xiaomi y Motorola, dependiendo del modelo y del tipo de cambio. Resumen de rangos de descuento - Moda: 30%–50% de ahorro. - Tecnología: 50%–60% de ahorro. - Envío con cupón para argentinos en Ripley: envío bonificado.