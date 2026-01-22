Chile: exfuncionario demandó al municipio de Vitacura tras ser despedido por tener sexo en su oficina

Un ingeniero informático y funcionario de planta de la municipalidad de Vitacura , en Santiago de Chile , presentó una demanda contra su empleador luego de haber sido despedido tras la viralización de un video grabado dentro de una oficina del edificio municipal , durante la noche y mientras cumplía horas extras.

Cuánto cuesta comer en Chile este verano: precios y claves para cuidar el bolsillo durante las vacaciones

El registro, filmado el 25 de junio del año pasado , provocó un fuerte impacto público y volvió a circular masivamente tras conocerse la presentación judicial, que reclama una indemnización de $200 millones (casi USD 230 mil ). En la red social TikTok, el video acumuló más de 28 millones de reproducciones .

La acción judicial fue presentada a mediados de diciembre ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago , donde el exfuncionario argumentó haber sufrido “daño moral” como consecuencia de su desvinculación.

“ Durante los nueve años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas ”, sostiene el escrito al que accedió el diario La Tercera.

Según la demanda, el sumario administrativo que concluyó con su despido fue “ absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa, doña Camila Merino Catalán ”.

El ingeniero también afirmó que la jefa comunal informó públicamente su apartamiento del cargo antes de que finalizara el sumario, lo que —según planteó— afectó sus posibilidades de defensa. “Afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, mi salud psíquica y dañando efectivamente mi honra”, indicó.

Funcionario despedido por tener relaciones en una Municipalidad de Chile pide compensación de $200 millones Funcionario despedido por tener relaciones en una Municipalidad de Chile pide compensación de $200 millones. redes

En ese marco, aseguró haber sufrido “daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios”, lo que habría impactado “notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”.

Además de la indemnización económica, el demandante solicitó que la municipalidad publique una declaración en un medio de circulación nacional reconociendo la afectación de su “integridad psíquica”, y que la alcaldesa asista a una capacitación sobre vulneración de los derechos de los trabajadores.

El testimonio de quien grabó el video

En su momento, Carolina Gallo, autora del registro audiovisual, relató los hechos al diario Las Últimas Noticias.

“Todo comenzó cuando una de mis amigas miró hacia arriba y vio en la ventana como la chica se bajaba los pantalones y comenzaron el acto. Fue demasiado mecánico y debe haber durado como cinco minutos máximo. Luego ella se paró y se fue. Había más gente en el mismo piso de la oficina”, contó.

Agregó además que, poco después, “llegó un pedido delivery de comida para ellos”.