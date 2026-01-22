22 de enero de 2026 - 20:26

Cuánto cuesta comer en Chile este verano: precios y claves para cuidar el bolsillo durante las vacaciones

Conocer estos valores permite organizar mejor los gastos y elegir dónde comer según el tipo de experiencia buscada.

Playas Chile
Por Redacción

Viajar a Chile durante el verano se convirtió en una elección cada vez más frecuente entre los argentinos que buscan playas del Pacífico, ciudades costeras y oportunidades de compras, en un contexto donde el presupuesto define gran parte de la experiencia, especialmente en destinos turísticos como Viña del Mar, donde la gastronomía ocupa un lugar central en el gasto diario.

El informe toma como referencia locales gastronómicos ubicados en zonas turísticas y áreas céntricas, donde la demanda aumenta durante la temporada alta. Los precios varían de manera significativa según el tipo de experiencia elegida, el horario y la ubicación del restaurante. Comer con vista al mar o en espacios bien posicionados implica un presupuesto mayor, mientras que los menús diarios y las promociones permiten reducir el gasto sin resignar calidad.

Receta para hacer risotto fácil en casa

Restaurantes de mayor categoría

- Risotto: $38.147

- Pulpo al ajillo: $30.680

- Carpaccio de salmón: $25.810

- Ceviche: $20.900

- Pescado frito: $20.900

- Salmón: $20.900

- Cócteles y tragos: entre $11.200 y $15.900

milanesas de carne

Restaurantes de menú diario y comida tradicional

- Menú diario (milanesa, ensalada, papas y postre): $16.070

- Milanesa clásica: $12.580

- Milanesa completa con palta y queso: $15.660

- Bebidas sin alcohol (gaseosas y jugos): $4.800

Recetas

Locales de comida rápida y delivery

- Pizza (8 porciones): desde $16.070

- Combo de pizza con bebida grande: hasta $29.700

- Pollo frito (promos de alitas y tiras): $19.300

Restaurantes vegetarianos y cocina criolla

- Parrillada vegetariana (para tres personas): $37.173

- Lomo salteado: $37.173

- Empanadas y tequeños (canasta): $19.300

- Hamburguesas: desde $14.400

