Cuánto cuesta comer en Chile este verano: precios y claves para cuidar el bolsillo durante las vacaciones

Conocer estos valores permite organizar mejor los gastos y elegir dónde comer según el tipo de experiencia buscada.

Viajar a Chile durante el verano se convirtió en una elección cada vez más frecuente entre los argentinos que buscan playas del Pacífico, ciudades costeras y oportunidades de compras, en un contexto donde el presupuesto define gran parte de la experiencia, especialmente en destinos turísticos como Viña del Mar, donde la gastronomía ocupa un lugar central en el gasto diario.

playa chile Playa Cochoa, Chile. El informe toma como referencia locales gastronómicos ubicados en zonas turísticas y áreas céntricas, donde la demanda aumenta durante la temporada alta. Los precios varían de manera significativa según el tipo de experiencia elegida, el horario y la ubicación del restaurante. Comer con vista al mar o en espacios bien posicionados implica un presupuesto mayor, mientras que los menús diarios y las promociones permiten reducir el gasto sin resignar calidad.

Receta para hacer risotto fácil en casa Restaurantes de mayor categoría - Risotto: $38.147

- Pulpo al ajillo: $30.680

- Carpaccio de salmón: $25.810