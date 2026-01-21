21 de enero de 2026 - 14:15

Cámara Insta360: cuánto sale en Chile el equipo viral para hacer videos en 4K

El precio de la Cámara Insta360 X3 en Chile reabre la comparación con Argentina y muestra una brecha fuerte frente a lo que se paga en el mercado local.

La Insta360 X3 permite grabar videos en 360° y también funciona como cámara de acción en 4K.

La Cámara Insta360 se convirtió en una de las más buscadas por creadores de contenido que quieren grabar videos inmersivos en 360° y en 4K. En ese contexto, muchos usuarios argentinos miran a Chile para comparar el precio y analizar si conviene comprarla afuera o en el mercado local.

La diferencia de valores entre ambos países es llamativa y pone sobre la mesa una pregunta concreta es cuánto cuesta realmente la Insta360 X3 en Chile y qué tan conveniente resulta frente a lo que se paga en Argentina por el mismo producto.

Cuánto sale en Chile la Cámara Insta360 X3 para grabar videos en 4K

En el mercado chileno, la Cámara Insta360 X3 360 4K tiene un precio de $369.990 pesos chilenos, según la publicación disponible en Falabella.com. Al hacer la conversión, tomando como referencia que el dólar en Chile cotiza a 862 pesos chilenos, el valor del equipo es de aproximadamente USD 429.

En Chile, el valor convertido a pesos argentinos queda muy por debajo del precio en comercios locales.

Si ese monto se pasa a pesos argentinos al tipo de cambio del Banco Nación, donde el dólar se ubica en $1.455, el precio final ronda los $625.800. La diferencia es clara cuando se compara con Argentina, ya que el mismo modelo se vende en Megatone a $1.018.971, casi un 60% más caro que el valor convertido desde Chile.

Qué ofrece la Insta360 X3 y por qué es una de las cámaras más buscadas

Más allá del precio, la Insta360 X3 se destaca por su versatilidad. Cuenta con dos lentes que permiten grabar video 360° en 5.7K, pero también ofrece un modo de lente único para usarla como una cámara de acción tradicional en 4K. Además, captura imágenes esféricas de hasta 72 megapíxeles, incorpora pantalla táctil, conectividad WiFi y Bluetooth, y estabilización FlowState para tomas más fluidas.

Por su diseño compacto, resistente y liviano, es una opción elegida por quienes graban principalmente contenidos en 360°, aunque también buscan una cámara adaptable a situaciones de acción. Con esta combinación de prestaciones y la brecha de precios entre Chile y Argentina, la Insta360 X3 sigue posicionándose como una de las cámaras virales del momento.

El modelo es elegido por creadores de contenido, viajeros y deportistas por su versatilidad y calidad de imagen.

