Roku TV: cuánto salen en Chile el stick 2025 y por qué es diferente a una Smart TV

Roku TV se consolidó como una de las plataformas de streaming más elegidas en Chile , especialmente por quienes buscan actualizar su televisor sin gastar de más. En 2025, el foco está puesto en el Roku Streaming Stick , un dispositivo compacto que ofrece acceso a aplicaciones y contenidos con buena calidad de imagen.

Además de su precio oficial en Chile, el Roku Streaming Stick 2025 también circula en el mercado argentino, donde su valor puede variar según el canal de compra, lo que lo convierte en una alternativa relevante para quienes comparan precios y prestaciones.

En Chile, el Roku Streaming Stick 2025 se consigue a $34.990 pesos chilenos con un 30% de descuento . Para dimensionar ese valor en el contexto argentino, primero se convierte a dólares y luego a pesos locales. Tomando como referencia que el dólar en Chile cotiza a 875 pesos chilenos , el valor equivale aproximadamente a USD 40 . Al llevar ese monto al tipo de cambio del Banco Nación en Argentina (dólar a $1.460 ), el precio ronda los $58.400 pesos argentinos .

En Argentina, el mismo dispositivo aparece listado en Mercado Libre a $77.999 pesos argentinos , un precio que refleja la importación y la reventa en el mercado local. Este valor es considerablemente superior al que resulta de la conversión desde Chile, pero puede ser atractivo para quienes quieren adquirirlo sin gestionar compras internacionales o trámites aduaneros.

Desde Roku , el producto se presenta como una solución para “disfrutar de series, películas y programas preferidos en excelente calidad”, resaltando su transmisión en Full HD (1080p) y la conectividad Wi-Fi estable que permite reproducir contenidos sin interrupciones. También destacan su compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Google Home, AirPlay y HomeKit , lo que suma confort al uso diario.

Qué ofrece Roku TV y por qué conviene elegirla en 2025

Roku TV apunta a usuarios que buscan streaming sin complicaciones. La plataforma permite acceder a una variedad de canales gratuitos, en vivo y contenidos prémium, incluyendo películas, noticias, deportes y programas de temporada. Según explican desde la compañía, “nunca te quedarás sin entretenimiento”, ya que la navegación está pensada para encontrar contenido de forma rápida y sencilla.

Un diferencial importante es la experiencia unificada: a diferencia de otras smart TV, Roku TV simplifica el uso con una pantalla de inicio personalizable y un único control remoto que gestiona la TV, el streaming y el sonido. Desde Roku aseguran que así “ya no tendrás que hacer malabares con los controles”, lo que mejora la comodidad de uso.

El diseño compacto del Streaming Stick 2025 permite conectarlo directo al HDMI sin ocupar espacio ni sumar cables extras. Además, la integración con el ecosistema de asistentes de voz facilita el control por comandos, algo que muchos usuarios valoran en su cine en casa.

En términos de relación precio-prestaciones, considerando tanto el valor en Chile como el listado en plataformas como Mercado Libre en Argentina, Roku TV aparece como una opción sólida para quienes quieren modernizar su televisor con acceso a streaming de forma simple, eficiente y con buena calidad de imagen.