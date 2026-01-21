Detuvieron a un hombre acusado de iniciar fuego en Chile: tenía acelerante y fósforos

El último reporte indica que murieron 20 personas y hay más de 700 viviendas consumidas por el fuego.

Detienen a un hombre acusado de acusado de iniciar fuego en Chile: tenía acelerante y fósforos.

Las autoridades de Chile confirmaron la detención de un hombre acusado de provocar un incendio forestal que afectó al menos tres hectáreas en la comuna de Perquenco, en la región de La Araucanía, en medio del complejo escenario de emergencias por el fuego que atraviesa el país.

La información fue confirmada por el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, quien explicó que Carabineros acudió inicialmente al lugar para tareas preventivas, pero durante el operativo vecinos denunciaron a un hombre que estaría iniciando focos ígneos de manera intencional.

“Se procedió a la detención del individuo y en estos momentos va a pasar a control de detención”, indicó Campusano, quien además señaló que se hallaron elementos probatorios que ya forman parte de la investigación policial.

Chile incendio forestal Mujer tira agua en su terreno para evitar las llamas. EFE Según detalló el funcionario, el incendio consumió una cosecha de trigo perteneciente a un vecino: "Hay tres hectáreas afectadas y evidentemente hay varias agravantes, toda vez que también se genera en un momento en que estamos en emergencia con altas alertas. Por lo tanto, es un delito grave (…) nosotros, como ministerio, vamos a presentar las querellas correspondientes para pedir mayores diligencias. Nosotros vamos a perseguir estos delitos de incendio con todas las herramientas jurídicas que tenemos", afirmó.

Por su parte, la coronel Ximena Valle, prefecto de Cautín, sostuvo que el detenido estaría vinculado a distintos focos de incendio registrados en la zona. Además, precisó que el hombre fue sorprendido portando un bidón con acelerante y una caja de fósforos usados, y que intentó huir antes de ser reducido gracias a la intervención de vecinos y Carabineros.