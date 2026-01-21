21 de enero de 2026 - 13:23

Detuvieron a un hombre acusado de iniciar fuego en Chile: tenía acelerante y fósforos

El último reporte indica que murieron 20 personas y hay más de 700 viviendas consumidas por el fuego.

Foto:

Chile incendio forestal

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Las autoridades de Chile confirmaron la detención de un hombre acusado de provocar un incendio forestal que afectó al menos tres hectáreas en la comuna de Perquenco, en la región de La Araucanía, en medio del complejo escenario de emergencias por el fuego que atraviesa el país.

La información fue confirmada por el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, quien explicó que Carabineros acudió inicialmente al lugar para tareas preventivas, pero durante el operativo vecinos denunciaron a un hombre que estaría iniciando focos ígneos de manera intencional.

“Se procedió a la detención del individuo y en estos momentos va a pasar a control de detención”, indicó Campusano, quien además señaló que se hallaron elementos probatorios que ya forman parte de la investigación policial.

Chile incendio forestal
Mujer tira agua en su terreno para evitar las llamas.

Mujer tira agua en su terreno para evitar las llamas.

Según detalló el funcionario, el incendio consumió una cosecha de trigo perteneciente a un vecino: "Hay tres hectáreas afectadas y evidentemente hay varias agravantes, toda vez que también se genera en un momento en que estamos en emergencia con altas alertas. Por lo tanto, es un delito grave (…) nosotros, como ministerio, vamos a presentar las querellas correspondientes para pedir mayores diligencias. Nosotros vamos a perseguir estos delitos de incendio con todas las herramientas jurídicas que tenemos", afirmó.

Por su parte, la coronel Ximena Valle, prefecto de Cautín, sostuvo que el detenido estaría vinculado a distintos focos de incendio registrados en la zona. Además, precisó que el hombre fue sorprendido portando un bidón con acelerante y una caja de fósforos usados, y que intentó huir antes de ser reducido gracias a la intervención de vecinos y Carabineros.

Panorama nacional por los incendios

En paralelo, autoridades regionales y nacionales mantuvieron reuniones de coordinación, a la vez que desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicaron que las condiciones climáticas mejoraron levemente, con lloviznas en algunas comunas de la provincia de Cautín, lo que favoreció las tareas de combate del fuego.

Chile - incendio forestal

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, actualizó este miércoles el balance nacional de la emergencia:

  • 20 personas fallecidas (1 en Ñuble y 19 en el Bío Bío)
  • 6.707 personas damnificadas
  • 754 viviendas destruidas
  • 504 personas albergadas en 14 refugios habilitados

El funcionario advirtió que las cifras podrían incrementarse a medida que avancen las inspecciones en terreno y confirmó que ya se distribuyeron más de 130 toneladas de ayuda humanitaria, actualmente en proceso de entrega.

