Incendios en Chile: la trágica historia de una madre y su hijo que murieron incinerados junto a sus mascotas en el baño

El megaincendio que azota el centro-sur de Chile dejó al menos 20 víctimas fatales. Álvaro Alexis Aroca y su madre, Paola Bustamante, no lograron escapar de su vivienda en la localidad portuaria de Lirquén.

La cifra de víctimas fatales por los incendios forestales en el centro-sur de Chile ascendió a 20 personas y entre los relatos más dolorosos emerge el de la familia Aroca - Bustamante en Lirquén. La localidad, perteneciente a la comuna de Penco, se ha convertido en la "zona cero" de la catástrofe tras ser devastada casi en su totalidad por el fuego.

La mamá y su hijo murieron atrapados en el hogar El domingo, cuando las llamas avanzaron sobre el sector portuario de 20 mil habitantes, Álvaro Alexis Aroca (20) y su madre, Paola Bustamante, quedaron acorralados dentro de su vivienda. Según información de medios trasandinos, el joven recientemente se había sometido a una intervención quirúrgica producto de una lesión deportiva, por lo que estaba con movilidad reducida, factor que habría sido determinante en la tragedia.

madre hijo chile Conmoción en Chile por la muerte de un joven futbolista y su mamá. 24 Horas Ante la imposibilidad de evacuar a tiempo, la principal versión indica que madre e hijo intentaron buscar refugio en el baño de la casa junto a sus mascotas, donde finalmente fueron alcanzados por el fuego.

El padre de Álvaro y esposo de Paola, Nelson Aroca Basaur, recordó que salió de su casa y todo estaba tranquilo, pero al regresar solo encontró destrucción. "Mi hijo fue un ángel y se va a ir así. Ahora, mi señora también fue una persona tan apasionada con su fe, muy cariñosa con la gente, muy solidaria. De hecho, dejó hasta de trabajar para dedicarse al tema social, de la comunidad. Yo sé que hay más muertos, pero el caso de mi señora con mi hijo impactó muy fuerte", expresó en diálogo con 24 Horas.

El incendio golpea con especial fuerza a Lirquén, en la Región del Biobío, donde cerca del 80% de la localidad quedó destruida. Considerada la "zona cero" de los incendios, la comuna de Penco sufrió pérdidas materiales y humanas de gran impacto.