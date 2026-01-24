24 de enero de 2026 - 21:37

Detuvieron a un mendocino que intentó ingresar a Chile con más de 22 mil dólares ocultos

El hombre intentó ingresar a Chile con una suma que duplicaba el límite legal permitido sin realizar la declaración correspondiente.

Los dólares secuestrados al viajero argentino por personal de Aduanas de Chile. / Gentileza Los Andes Online.

Por Redacción Policiales

Un mendocino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores tras intentar ingresar a Chile con un contrabando de 22.500 dólares estadounidenses.

El hallazgo se produjo el viernes pasado durante un procedimiento de fiscalización realizado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el sector de revisión de vehículos del lado chileno.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el imputado viajaba hacia Chile junto a un grupo de amigos a bordo de un automóvil Chevrolet. Al ser consultado por el personal aduanero sobre si portaba elementos para declarar, el sujeto respondió de forma negativa.

No obstante, la inspección reveló que portaba el dinero en efectivo, cuya cifra era de más de 22.000 dólares. Esta acción constituye una infracción a la ordenanza aduanera, ya que el monto supera el límite permitido de 10 mil dólares para el ingreso de divisas sin declaración.

Tras detectarse la irregularidad, se dio aviso a personal de Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores, quienes procedieron a la detención del individuo, identificado con las iniciales G.H.T..

El hombre fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Jorge Alfaro Figueroa procedió a su formalización por el delito de contrabando de dinero.

Durante la audiencia, el magistrado Daniel Chaucón Ojeda decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI). El tribunal determinó un plazo de tres meses para la investigación de los hechos, periodo en el cual el imputado deberá cumplir con las restricciones impuestas.

