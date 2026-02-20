Tras la citación a indagatoria a Tapia, la AFA sugirió "persecución" y negó deudas impositivas

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) emitió un descargo este viernes tras la decisión del juez Diego Amarante , quien citó a indagatoria a su plana mayor y les prohibió la salida del país .

En el centro de la escena se encuentran Claudio Tapia y Pablo Toviggino , acusados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de retención indebida de tributos y aportes previsionales por una cifra superior a los 19 mil millones de pesos .

A través de un comunicado publicado en su sitio web, la entidad de la calle Viamonte adoptó una postura defensiva, asegurando que la institución no posee "deuda alguna exigible" . Según el texto, las sumas reclamadas corresponden a plazos que aún no han vencido, por lo que sostienen la "inexistencia de delito".

La AFA no ocultó su malestar y sugirió algún tipo de persecución por parte de los organismos de control. En un tramo del comunicado, dijeron que la asociación es "la única entidad que ha sido penalmente denunciada por ARCA" . Además, consideran que el llamado a indagatoria resulta "prematuro y sin justificación jurídica".

Desde el entorno de Tapia, sus abogados ya trabajan en una presentación ante la Cámara en lo Penal Económico con el objetivo de lograr el sobreseimiento inmediato del presidente y de la propia entidad civil, convencidos de que la citación carece de sustento jurídico.

Tapia se enteró que no podía salir del país en un evento

Según informó Clarín, el "Chiqui" Tapia se enteró de su situación judicial en La Rural, sentado junto a Ubaldo Fillol, en la presentación de la Copa del Mundo original. Personas que estaban en el lugar aseguraron que, tras revisar su celular, el dirigente se retiró del evento de forma imprevista y sin dar declaraciones.

chiqui tapia Tapia se enteró de la noticia en el evento de la FIFA Trophy Tour que se está llevando a cabo en La Rural.

Sin embargo, anoche, el presidente de la AFA reapareció en la final de la Recopa Sudamericana. Se lo vio en un palco del estadio de Lanús junto a Nicolás Russo, presidente del club "Granate".

La resolución del juez Amarante afecta a las figuras más importantes de la estructura de la AFA. El cronograma de declaraciones comenzará el 5 de marzo con Tapia y la AFA (como persona jurídica) y se extenderá hasta el 9 de marzo, alcanzando a:

Pablo Toviggino (Tesorero)

(Tesorero) Cristian Malaspina (Secretario General)

(Secretario General) Gustavo Lorenzo (Director General)

(Director General) Víctor Blanco (Ex Secretario General)

Respecto a la prohibición de salir del país, fuentes de la AFA adelantaron que la medida será objetada formalmente porque "ya tiene viajes previstos y se va a pedir autorización para que pueda viajar".

El comunicado de la AFA

"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Futbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.

El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna".