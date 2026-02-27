27 de febrero de 2026 - 13:28

El SUTE decidió que bajará a las escuelas la nueva oferta de aumento salarial del Gobierno

El SUTE tomó la decisión de contemplar la nueva oferta salarial en un plenario general que se llevó adelante en Luján.

El SUTE resolvió en un plenario general que analizará el nuevo aumento salarial que propuso el Gobierno. Foto: SUTE.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno se anotó este viernes el primer punto en la paritaria . El SUTE, gremio que nuclea a los docentes, resolvió en un plenario general que bajará a las escuelas para su discusión la propuesta de aumento salarial para el sector, que ayer fue mejorada por las autoridades.

"Estuvimos viendo la propuesta que nos hicieron ayer y se ha pasado cuarto intermedio para el día jueves 5, con discusión en la escuela lunes y martes; y plenarios departamentales el miércoles", informó el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, apenas finalizado el plenario, que se realizó en Luján.

La discusión de la oferta salarial en las escuelas es un paso adelante en la negociación, ya que la primera propuesta, del 7%, fue rechazada en la Subsecretaría de Trabajo sin que se abriera esa instancia.

La oferta nueva para los docentes y celadores es de un 7% en marzo y un 3% en mayo. Es decir, 10% de incremento para todo el semestre. Estos porcentajes no son acumulativos y se aplicarán sobre los sueldos de diciembre.

Con esta definición, el Gobierno avanza en la negociación con el SUTE y la mantiene abierta hasta la siguente reunión en Subsecretaría de Trabajo del próximo jueves, con lo cual se aseguraría la concurrencia de los docentes a las aulas el próximo lunes, en medio del paro nacional convocado por CTERA.

Noticia en desarrollo.

