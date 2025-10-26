26 de octubre de 2025 - 17:16

Dólar cripto, el único que opera hoy: a cuánto cotiza en medio de las elecciones

El dólar cripto registra caídas. Las principales stablecoins, como USDT y DAI, bajan más de 1% antes de los resultados.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las elecciones legislativas de esta jornada mantiene en vilo a los ciudadanos argentinos, pero también al mercado cambiario que "mira de reojo". En ese marco, el "dólar cripto" registra una marcada tendencia a la baja.

En plena jornada electoral y a la espera de los resultados de esta noche, las principales stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) reflejan la cautela del domingo con caídas en sus cotizaciones. Este mercado, que opera las 24 horas, es el único termómetro disponible antes de la apertura de los mercados formales del lunes.

Pasadas las 16.30 horas, las cotizaciones presentaban las siguientes variaciones:

  • USD Coin (USDC): Bajaba un 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.
  • Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64.
  • Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, con un precio de $1.578,05.

Además, otras stablecoins como USDL y PYUSD también registraban caídas del 1.18%

