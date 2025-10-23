El Tesoro de EEUU intervino y el dólar cedió $10: a cuánto cerró el blue y los financieros

El dólar oficial cerró este jueves en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

Otra vez intervino Estados Unidos y logró planchar el dólar mayorista tras cinco ruedas al alza

La divisa cayó en su precio luego de haber escalado hasta tocar los $1.515 y tras la confirmación oficial de que el Tesoro de Estados Unidos vendió cerca de US$400 millones en la rueda del miércoles para abastecer la demanda. A su vez, se suma el clima de incertidumbre electoral, a solo tres días -y uno hábil- de las elecciones de medio término.

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó hoy la venta del Tesoro durante una entrevista, en la que además consideró “lógico” el nerviosismo de la gente ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.515y $1.520 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

Por otro lado, el dólar blue cotizó esta tarde en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta , con una baja de 3,3% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.480, con un descenso de 0,54% en la rueda. A pesar de haber rozado el límite de la banda (hoy $1.492,05), no hubo intervención del Banco Central, según analistas de mercado.

Cierres del dólar en octubre (BNA)

1/10/2025 – $1.400 / $1.450

2/10/2025 – $1.400 / $1.450

3/10/2025 – $1.400 / $1.450

6/10/2025 – $1.405 / $1.455

7/10/2025 – $1.405 / $1.455

8/10/2025 – $1.405 / $1.455

9/10/2025 – $1.400 / $1.450

13/10/2025 – $1.325 / $1.375

14/10/2025 – $1.335 / $1.385

15/10/2025 – $1.355 / $1.405

16/10/2025 – $1.380 / $1.430

17/10/2025 – $1.425 / $1.475

20/10/2025 – $1.445 / $1.495

21/10/2025 – $1.465 / $1.515

22/10/2025 – $1.465 / $1.515

23/10/2025 - $1.455 / $1.505

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.983,85 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.505

Venta: $ 1.525

El dólar cierra un 2020 con suba e impuestos - Imagen ilustrativa / Web Imagen ilustrativa / Web

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.536,60 (- $52,10)

: $ 1.536,60 (- $52,10) Venta: $ 1.538,17 (-$51,59)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.554,59 (-$44,36)

: $ 1.554,59 (-$44,36) Venta: $ 1.562,49 (-$98,18)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".