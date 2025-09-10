10 de septiembre de 2025 - 11:47

"Hermosos consensos": el PJ cruzó a Hebe Casado por sus dichos sobre la reforma del empleo público

La vicegobernadora Hebe Casado aseguró que “desempatará” la votación pareja que se espera en el Senado y los jefes de la bancada peronista le respondieron.

La jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, salió al cruce de las declaraciones de Hebe Casado.&nbsp;

La jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, salió al cruce de las declaraciones de Hebe Casado. 

Y ratificó que "es una política de Estado, no se va a patear. Se va a tratar, se va a discutir y se va a aprobar. Si no, no la hubiéramos presentado". La iniciativa comenzó a tratarse hoy en comisiones y probablemente logre despacho la semana que viene.

Ante estas declaraciones, los jefes de la bancada peronista en la Legislatura le salieron al cruce en la red social X. La presidenta del bloque PJ en el Senado, Adriana Cano, citó la nota de Los Andes y respondió de forma irónica por la sentencia de Casado.

“La República de Cornejolandia que en su debacle, mágicamente se transforma en Manso despotismo”, cuestionó la senadora. Y remató: “Hermosos consensos intenta la vice @hebesil”.

Mientras que el jefe del bloque PJ en Diputados, Germán Gómez, apuntó contra el proyecto de ley directamente. “La reforma del Estatuto NO TRAE MODERNIDAD NI EFICIENCIA. Trae inseguridad jurídica, juicios en masa y trabajadores sin derechos”, sostuvo en su cuenta de X.

Y agregó: “Un oficialismo que pisa la Constitución para arrodillarse ante MILEI-CORNEJO. No a la reforma, sí a la Constitución”.

