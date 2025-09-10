"Hermosos consensos": el PJ cruzó a Hebe Casado por sus dichos sobre la reforma del empleo público

El proyecto que reforma el Estatuto del Empleado Público es una apuesta del gobierno de Alfredo Cornejo que tiene fuerte resistencia en la oposición y en los gremios estatales, particularmente.

"Desempato yo": Hebe Casado confirmó que no demorarán la aprobación de la reforma del empleo público

Fuego amigo: Hebe Casado analizó el gabinete de Milei y dijo que Petri como ministro es "un buen legislador"

En ese contexto, la vicegobernadora Hebe Casado anticipó en una entrevista que le realizó "La Lengua Suelta" , la mesa política del programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio , que el oficialismo no demorará el tratamiento de la iniciativa y en caso de que la oposición se resista a acompañar, de ser necesario, desempatará a favor del proyecto.

" Si empatamos, desempato yo. Así que va a ser la segunda vez que me toque desempatar”, aseguró la vicegobernadora.

Y ratificó que "es una política de Estado, no se va a patear. Se va a tratar, se va a discutir y se va a aprobar. Si no, no la hubiéramos presentado". La iniciativa comenzó a tratarse hoy en comisiones y probablemente logre despacho la semana que viene.

Ante estas declaraciones, los jefes de la bancada peronista en la Legislatura le salieron al cruce en la red social X. La presidenta del bloque PJ en el Senado, Adriana Cano, citó la nota de Los Andes y respondió de forma irónica por la sentencia de Casado.

“La República de Cornejolandia que en su debacle, mágicamente se transforma en Manso despotismo”, cuestionó la senadora. Y remató: “Hermosos consensos intenta la vice @hebesil”.

Mientras que el jefe del bloque PJ en Diputados, Germán Gómez, apuntó contra el proyecto de ley directamente. “La reforma del Estatuto NO TRAE MODERNIDAD NI EFICIENCIA. Trae inseguridad jurídica, juicios en masa y trabajadores sin derechos”, sostuvo en su cuenta de X.

Y agregó: “Un oficialismo que pisa la Constitución para arrodillarse ante MILEI-CORNEJO. No a la reforma, sí a la Constitución”.