Coffee break en el Ciclo Pilares: tecnología, financiamiento y suba del dólar en el debate empresario

La edición de Ciclo Pilares de este jueves 18 de octubre en el hotel Sheraton fue con sala concurrida y un auditorio expectante por debatir temas de la Transición Energética, la Tecnología y la Industria . La jornada coincidió con un escenario económico agitado, el dólar había vuelto a fluctuar fuerte desde la semana pasada y alcanzaba los valores más altos del mercado.

Durante el Coffe break , mientras los presentes disfrutaban del servicio del hotel, hubo lugar para algo más que café. En charlas mano a mano, empresarios y funcionarios compartieron cómo viven este momento. Innovación, financiamiento y suba del dólar fueron las claves que marcaron la agenda de un encuentro donde quedó claro que la tecnología avanza, pero necesita respaldo financiero y estabilidad macro para consolidarse.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (ADERPE), Manuel Ponce , fue categórico al explicar que hoy la innovación es el faro que guía al sector. “ Nosotros hoy tenemos como eje en ADERPE el tema innovación ”, subrayó. Y agregó que la asociación trabaja activamente para acercar opciones concretas a sus socios: “Hemos avanzado en acuerdo con la Agencia de Tecnología de Mendoza y, a partir de distintas acciones, por ejemplo las que desarrollamos conjuntamente con el Polo Cumbra, informamos a la comunidad empresaria de todas las financiaciones que se pueden obtener para el desarrollo de actividades de innovación”.

El tema del financiamiento, sin embargo, es el nudo más difícil de desatar. Ponce fue sincero: “ En este momento el mercado financiero no seduce con sus tasas , hay un desequilibrio ahora sobre fin de año, pero hay otras opciones como el mercado de capitales y algunas opciones que están llegando del exterior”.

A la hora de decidir dónde poner el dinero, Ponce fue claro en que la prioridad está en lo tangible: “Yo creo que en este momento todos están mirando en renovar la maquinaria. Creo que la inteligencia artificial también tiene un hito, pero más en todo lo que es información de management y gestión . Para la parte operativa es más importante maquinaria ”.

Una macro estable como condición para crecer

La voz del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, sumó la visión del Estado en este escenario de cambios. “Nosotros somos sobrevivientes de una Argentina caótica”, disparó. Según explicó, ordenar la macroeconomía es indispensable: “La macro regula el tipo de cambio e inflación. Es como cuando uno va a jugar al fútbol, que la pelota sea de un determinado tamaño y no me la cambien en medio del partido. Bueno, eso es lo que debemos consolidar fuertemente a partir de las próximas elecciones”.

Rodolfo Vargas Arizu-Ciclo Pilares El ministro Vargas Arizu aseguró que la suba del dólar no impactó en la inflación y habló de un cambio cultural en el consumo.

El dato que sorprendió fue su interpretación del dólar: “Los movimientos de tipo de cambio que ha habido no han ocasionado aumentos de inflación, eso es inédito en Argentina”. Para Vargas Arizu, la explicación está en un cambio cultural: “La sociedad advierte que lo que hemos hecho durante los últimos setenta años no ha servido para nada, y el tipo de cambio, el dólar, es un valor como cualquier otro. Si algo sube de precio, no lo consume, y lo ha entendido la sociedad”.

El ministro insistió en que esta dinámica se sostiene porque tanto el gobierno nacional como Mendoza mantienen una disciplina fiscal: “Esa condición que la pone el presidente Milei, que nosotros la tenemos hace diez años, es fundamental para mantener esa estabilidad”. Y cerró con un mensaje fuerte para el empresariado: “La parte privada tiene que cambiar o morir, porque en un año te cambian las condiciones y las empresas se van. Esta conjunción público-privada es lo que verdaderamente va a dar motor a los cambios que hacen falta hacer”.

Inteligencia artificial y energía solar

El testimonio de Nicolás Giorlando, fundador de Solhé Energía Solar, aportó la experiencia de una pyme que nació directamente en clave tecnológica. “Nosotros somos una empresa tecnológica de base tecnológica en el sentido que aplicamos inteligencia artificial en los equipos desde antes. Los equipos de energía solar ya predecían errores, predecían posibles fallas y eso ya está incorporado”, explicó.

Pilares Matriz Nicolás Giorlando, de Solhé Energía Solar, explicó cómo aplican inteligencia artificial para mejorar procesos y productos. Además, participó como moderador en el panel de Energía para la matriz productiva

Esa incorporación no se limita a los productos, también impacta en la gestión interna. “Estamos trabajando con inteligencia artificial para procesos, para redactar informes. La verdad es que lo usamos bastante, de hecho pagamos suscripciones de inteligencia artificial y sobre todo eso, mejorando procesos para aplicar la tecnología en diferentes partes de cada actividad”, señaló.

Giorlando reconoció que el desafío no es sólo técnico sino también competitivo: “La preocupación está por adoptar tecnología para mejorar competitividad, en cómo optimizar tiempos, en cómo llegar mejor al cliente. Va por ese lado el tipo de preocupaciones”. Y, como todos, también enfrenta la tensión en la parte financiera: “Son momentos complicados. Pero bueno, la verdad es que desde nuestra parte venimos trabajando bastante bien este año, con menos de lo que esperábamos, pero se va avanzando”.

En cuanto al dólar, la realidad de su rubro tiene un matiz distinto: “Nuestras cotizaciones las hacemos en dólares. Entonces eso como que no ha modificado. Y también ha sido bastante reciente. No estamos viendo todavía el impacto en algunos materiales o mano de obra, pero veremos estos saltos de tipo de cambio cómo impactan, si es que se sostiene en el tiempo”.