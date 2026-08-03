Escándalo: el Colegio Notarial rompió el silencio tras el accidente que involucró a un auto secuestrado

Mientras avanza la investigación por el presunto retiro irregular de un auto secuestrado, el Colegio Notarial de Mendoza sacó un comunicado para explicar qué detectó sobre la documentación utilizada y cuál fue la intervención de una escribana que aparece vinculada al expediente.

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Cabe remarcar que el caso tomó notoriedad tras un choque vial ocurrido el 30 de julio en el Acceso Sur . A partir de ese siniestro se descubrió que el auto involucrado, que tenía que estar secuestrado en una playa municipal, había sido retirado con una "documentación falsa” que ahora es investigada por la Justicia.

Tras revisar sus bases de datos y la documentación aportada por la profesional, la institución de Mendoza concluyó de manera preliminar que el instrumento presentado para retirar el vehículo “aparenta ser un instrumento apócrifo” . Además, informó que la escribana ya radicó la denuncia correspondiente en la Oficina Fiscal.

En el comunicado, la entidad mendocina explicó que la legalización puesta en el documento existe, pero corresponde a otra actuación notarial. "La legalización no corresponde a una autorización, ha sido indebidamente reproducida en el documento cuestionado, y alterado su código QR de verificación", dijo.

Además, señaló que el instrumento presenta irregularidades incompatibles . "De la sola lectura del instrumento, se evidencia que presenta una serie de inconsistencias que no corresponden a la práctica notarial habitual, entre ellas: su denominación y la ubicación de las firmas", expresó.

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Qué dijo sobre la escribana involucrada

Respecto a la escribana, el Colegio sostuvo que se presentó ante la institución luego de realizar la denuncia penal. Según detalló, el documento que ella autorizó no era un poder para retirar un vehículo, sino "una certificación de firmas en una declaración jurada de extravío de documentación de una moto".

“Cabe recordar que la autenticidad de las legalizaciones emitidas por el Colegio Notarial de Mendoza puede verificarse de manera inmediata a través del QR obrante en la misma actuación”, agregaron.

Por último, el Colegio aseguró que hasta el momento no fue requerido por las autoridades que llevan adelante la investigación. "Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad jurídica, la fe pública y la colaboración permanente con las autoridades competentes, poniendo a su disposición los elementos necesarios para prevenir y detectar maniobras fraudulentas", concluyó el comunicado.