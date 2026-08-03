Crimen de Matías Álvarez en Chaco: las contradicciones y las pruebas que complican la investigación

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia , ocurrido en la ciudad de Resistencia, Chaco , incorporó nuevos elementos que podrían resultar determinantes para el esclarecimiento del caso. Los investigadores analizan contradicciones en las declaraciones de un testigo , además de la desaparición de objetos considerados relevantes para la causa.

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Mientras Victoria Luz Cantero permanece como la única detenida por el hecho, la familia de la víctima pidió que la pesquisa avance con mayor profundidad y que se tengan en cuenta todos los antecedentes vinculados a la relación de la pareja.

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la reconstrucción de lo ocurrido inmediatamente después del ataque. De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, un allegado identificado como Facundo ofreció dos versiones diferentes sobre el llamado de auxilio.

En una primera declaración aseguró que fue el propio Matías Álvarez quien lo llamó por teléfono y le dijo: "Vení porque tu hermana me hincó" , mientras, según su relato, de fondo se escuchaba a la mujer gritar: "Me rompió el celular" .

Sin embargo, posteriormente modificó esa versión y sostuvo que la comunicación no fue realizada por la víctima, sino por la propia mujer. Esa contradicción pasó a formar parte de las líneas de investigación que buscan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

El celular y el dinero que no aparecieron

Otro de los puntos bajo análisis es el estado en que fue encontrada la escena del crimen. Según trascendió, la habitación donde ocurrió el ataque presentaba un importante desorden y, además, los investigadores constataron la desaparición del dinero en efectivo que la víctima guardaba como ahorros.

También permanece sin aparecer el teléfono celular de Matías Álvarez, dispositivo que adquiere especial relevancia porque sería el mismo desde el cual se habría realizado el llamado de auxilio mencionado en la investigación.

La familia denunció antecedentes de violencia

Durante el velatorio, familiares y allegados describieron la relación entre la víctima y la acusada como un vínculo marcado por episodios de violencia. El cuñado de Álvarez sostuvo que Cantero protagonizaba reiteradas situaciones de agresividad que incluían daños en la vivienda y en el vehículo de la víctima.

Además, la familia aseguró que Matías Álvarez había presentado al menos dos denuncias por violencia contra su pareja. Una de las denuncia fue durante 2024 y otra en 2025, aunque cuestionaron que esos antecedentes no hayan sido investigados en profundidad.

El reclamo para que se esclarezca el caso

Frente al avance de la causa, los familiares solicitaron que la investigación contemple todos los elementos disponibles y permita determinar con precisión cómo ocurrió el crimen.

También reclamaron que los antecedentes de violencia denunciados por la víctima sean incorporados al análisis del expediente y sostuvieron que los casos de violencia ejercida contra hombres también deben ser investigados con el mismo rigor para evitar situaciones de impunidad.