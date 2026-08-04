4 de agosto de 2026 - 09:53

En 1997 arrojaron 12.000 toneladas de cáscaras de naranja sobre un terreno: 16 años después encontraron un bosque tropical

Los científicos abandonaron la parcela en 1998 tras una denuncia judicial por contaminación, pero al regresar descubrieron que la vegetación había engullido el sitio.

Arrojaron toneladas de cáscaras de naranja a un terreno hace años. Hoy es un bosque tropical.&nbsp;

Arrojaron toneladas de cáscaras de naranja a un terreno hace años. Hoy es un bosque tropical. 

Foto:

Por Cristian Reta

En 1997, los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs descargaron 12.000 toneladas de cáscaras y pulpa de naranja en un área degradada de Costa Rica. Aunque el proyecto fue cancelado por una denuncia de contaminación, el experimento generó un bosque tan denso que los investigadores apenas lograron localizarlo años después.

Leé además

Silvia Valdivia en la casa contruida por ella misma. 

Tras jubilarse, una anciana construyó su propia casa en las montañas en tan solo 90 días, utilizando un contenedor de transporte y madera

Por Daniela Leiva
Esta es la decoración de la casa de la hija de Valeria Mazza en Madrid. 

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, mostró su casa en Madrid: cuadros grandes y muebles de madera modernos

Por Daniela Leiva

La iniciativa nació de un acuerdo entre el Área de Conservación Guanacaste y la empresa de zumos Del Oro. La compañía donó terrenos al parque nacional y, a cambio, recibió permiso para depositar sus residuos orgánicos sobre tres hectáreas de pastos estériles e incapaces de regenerarse. Alrededor de 1.000 camiones vertieron los desechos cítricos en apenas un año.

¿Cómo se convirtió el terreno degradado en un bosque tropical?

El plan se detuvo abruptamente cuando la empresa rival TicoFruit denunció que los residuos contaminaban el parque nacional. El Tribunal Supremo de Costa Rica le dio la razón, el experimento fue clausurado y el sitio quedó en el olvido durante quince años, visto por muchos como un ejemplo de mala gestión ambiental.

En 2013, el investigador Timothy Treuer regresó a la zona para evaluar el daño. El paisaje era irreconocible: donde antes había suelo erosionado y roca, ahora se alzaba un bosque tan tupido que requería el uso de machetes para abrirse paso. La vegetación había ocultado por completo el enorme cartel amarillo que señalaba el experimento.

¿Qué reveló el estudio sobre el suelo y la biomasa forestal?

Las mediciones posteriores confirmaron que el suelo se había vuelto extremadamente rico en nutrientes y el dosel forestal se había cerrado por completo. En comparación con las parcelas vecinas que no recibieron residuos, la biomasa de los árboles en la zona de las naranjas aumentó un 176 %. En solo seis meses, las montañas de cáscaras se habían descompuesto en un suelo negro y fértil.

Los científicos plantean que la cáscara de naranja actuó como un catalizador doble: enriqueció la tierra empobrecida y sofocó las gramíneas invasoras que bloqueaban el crecimiento de los árboles jóvenes. El caso se estudia hoy como un modelo de restauración ecológica que utiliza residuos industriales para recuperar biodiversidad y capturar carbono sin recurrir a plantaciones artificiales costosas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El turismo en Países Bajos atraviesa una crisis junto a otros países en Europa. 

Países Bajos se suma a Francia, España, Portugal y otros países europeos que prevén fuertes complicaciones en los vuelos y el turismo hacia fines de 2026 por el conflicto en Medio Oriente

Por Daniela Leiva
Las cáscaras de naranja transformaron un paisaje desolado en Costa Rica en un impactante bosque. 

Costa Rica cubrió un pastizal degradado con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja: 16 años después, los científicos encontraron un bosque exuberante

Hamás espera una respuesta oficial sobre el desarme mientras crece la tensión por la retirada de Israel de Gaza.

Hamás espera una respuesta oficial sobre el desarme mientras crece la tensión por la retirada de Israel de Gaza

Por Redacción Mundo
Foto: Blake Sharp-Wiggins/The Guardian

Marcus, el labrador que no pudo convertirse en perro guía y prefiere las caricias, las siestas y acompañar a pacientes con cáncer

Por Redacción Mundo