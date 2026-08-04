En 1997 arrojaron 12.000 toneladas de cáscaras de naranja sobre un terreno: 16 años después encontraron un bosque tropical

Los científicos abandonaron la parcela en 1998 tras una denuncia judicial por contaminación, pero al regresar descubrieron que la vegetación había engullido el sitio.

En 1997, los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs descargaron 12.000 toneladas de cáscaras y pulpa de naranja en un área degradada de Costa Rica. Aunque el proyecto fue cancelado por una denuncia de contaminación, el experimento generó un bosque tan denso que los investigadores apenas lograron localizarlo años después.

La iniciativa nació de un acuerdo entre el Área de Conservación Guanacaste y la empresa de zumos Del Oro. La compañía donó terrenos al parque nacional y, a cambio, recibió permiso para depositar sus residuos orgánicos sobre tres hectáreas de pastos estériles e incapaces de regenerarse. Alrededor de 1.000 camiones vertieron los desechos cítricos en apenas un año.

¿Cómo se convirtió el terreno degradado en un bosque tropical? El plan se detuvo abruptamente cuando la empresa rival TicoFruit denunció que los residuos contaminaban el parque nacional. El Tribunal Supremo de Costa Rica le dio la razón, el experimento fue clausurado y el sitio quedó en el olvido durante quince años, visto por muchos como un ejemplo de mala gestión ambiental.

En 2013, el investigador Timothy Treuer regresó a la zona para evaluar el daño. El paisaje era irreconocible: donde antes había suelo erosionado y roca, ahora se alzaba un bosque tan tupido que requería el uso de machetes para abrirse paso. La vegetación había ocultado por completo el enorme cartel amarillo que señalaba el experimento.

¿Qué reveló el estudio sobre el suelo y la biomasa forestal? Las mediciones posteriores confirmaron que el suelo se había vuelto extremadamente rico en nutrientes y el dosel forestal se había cerrado por completo. En comparación con las parcelas vecinas que no recibieron residuos, la biomasa de los árboles en la zona de las naranjas aumentó un 176 %. En solo seis meses, las montañas de cáscaras se habían descompuesto en un suelo negro y fértil.

Los científicos plantean que la cáscara de naranja actuó como un catalizador doble: enriqueció la tierra empobrecida y sofocó las gramíneas invasoras que bloqueaban el crecimiento de los árboles jóvenes. El caso se estudia hoy como un modelo de restauración ecológica que utiliza residuos industriales para recuperar biodiversidad y capturar carbono sin recurrir a plantaciones artificiales costosas.