Hamás espera una respuesta oficial sobre el desarme mientras crece la tensión por la retirada de Israel de Gaza.

Hamás aseguró que espera una respuesta " clara y oficial " de la Junta de Paz y de los países mediadores sobre el acuerdo para su desarme en la Franja de Gaza , mientras continúan las diferencias con Israel y Estados Unidos sobre el orden en que deben cumplirse los compromisos establecidos en el pacto de alto el fuego.

En 1997 arrojaron 12.000 toneladas de cáscaras de naranja sobre un terreno: 16 años después encontraron un bosque tropical

Hamás aceptó desarmarse pero condicionó el cumplimiento del acuerdo a la retirada de Israel de Gaza

A través de un comunicado difundido durante la noche, Hamás afirmó que tanto el movimiento como las demás facciones palestinas mantienen su compromiso con los puntos acordados para la implementación de la segunda fase del acuerdo de cese del fuego .

"Esperamos una respuesta clara y oficial del señor Nikolay Mladenov y los hermanos mediadores sobre lo que ha sido acordado", señaló el grupo.

La declaración se produjo después de que Nikolay Mladenov , alto representante de la Junta de Paz, afirmara que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza, más allá de la denominada " línea amarilla ", solamente se concretará una vez que Hamás complete su desarme .

Mladenov sostuvo que la medida incluye tanto armas ligeras y pesadas como los túneles utilizados. La Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, considera el desarme una de las condiciones centrales para avanzar con la siguiente etapa del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado el jueves un acuerdo para el "desarme total" de Hamás como parte de su plan para Gaza.

Según la hoja de ruta difundida por la Junta de Paz, el proceso contempla una eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y de otras facciones palestinas, mientras que Israel debe avanzar con el cumplimiento de los compromisos asumidos en el protocolo de Sharm el Sheij, firmado en octubre de 2025, incluido el cese de las operaciones militares.

Sin embargo, las partes mantienen interpretaciones diferentes sobre qué debe ocurrir primero. Hamás insiste en que la retirada israelí forma parte de los compromisos que deben cumplirse, mientras que Israel sostiene que no abandonará sus posiciones hasta que se concrete el desarme.

Hamas quiere que Israel se retire de Gaza. EFE

La disputa ya había quedado expuesta en las últimas jornadas. El propio Mladenov había cuestionado el domingo la continuidad de los ataques israelíes en Gaza, que dejaron al menos 28 palestinos muertos, según la información citada por las autoridades palestinas.

Hamás calificó esas acciones como un intento de "obstaculizar" el acuerdo alcanzado.

Mientras tanto, este lunes un funcionario del Gobierno israelí en condición de anonimato aseguró a la prensa de su país que Israel "no se retirará de la línea actual en la Franja de Gaza" y "seguirá frustrando cualquier amenaza contra nuestros ciudadanos y soldados".

Por su parte, Hamás, que confirmó el acuerdo para su desarme tras el anuncio de Trump, ya advirtió días atrás que incluye "la obligación" de Israel de "retirarse de la Franja de Gaza", hoy en día controlada en un 70 % por las fuerzas israelíes.