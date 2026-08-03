Ataque con dron en una playa de Rusia dejó siete muertos, entre ellos tres niños

Al menos siete personas murieron , entre ellas tres niños , y otras 40 resultaron heridas luego de que un dron atribuido a Ucrania impactara sobre una playa repleta de turistas en Arkhipo-Osipovka , una localidad del complejo balneario de Gelendzhik , en la región rusa de Krasnodar , sobre la costa del mar Negro .

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De acuerdo con las autoridades rusas, el ataque ocurrió este lunes en una zona concurrida por bañistas. Videos verificados por Reuters muestran el momento en que el artefacto cae sobre la playa y provoca una fuerte explosión.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev , definió el episodio como una "tragedia" y sostuvo que se trató de "un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil" .

En la misma línea, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova , acusó a Ucrania de recurrir al "terrorismo" , según informó la agencia estatal TASS .

Previamente, el propio gobernador había señalado que se habían registrado fragmentos de un dron , una expresión utilizada habitualmente cuando las defensas antiaéreas rusas interceptan aparatos enemigos. Sin embargo, no quedó establecido si el dispositivo fue alcanzado antes de impactar contra la playa.

Tras el hecho, las autoridades sanitarias informaron que 21 personas, incluidos tres menores de edad, fueron hospitalizadas tras el ataque y que nueve permanecen en estado grave. Además, se desplegaron equipos especializados para asistir a los heridos y coordinar la emergencia.

Kiev no respondió y ambos países niegan atacar deliberadamente a civiles

Hasta el momento, Ucrania no realizó comentarios sobre el episodio. Tanto Moscú como Kiev sostienen que no atacan deliberadamente a la población civil en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa sobre territorio ucraniano.

El mes pasado, Rusia también acusó a las fuerzas ucranianas de provocar la muerte de 11 personas, entre ellas cuatro niños, durante un ataque contra un campamento vacacional ubicado en una zona de la región de Zaporiyia controlada por Moscú.

Al mismo tiempo, las fuerzas rusas mantienen bombardeos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas, ofensivas que, según distintos reportes, han causado miles de víctimas civiles —la mayoría ucranianas— y el desplazamiento de millones de personas.

En los últimos meses, Ucrania incrementó el uso de drones de largo alcance contra objetivos ubicados en territorio ruso, principalmente refinerías, depósitos logísticos e infraestructura estratégica, con el argumento de trasladar el costo de la guerra al territorio de su adversario.