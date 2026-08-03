3 de agosto de 2026 - 11:10

Se viene un fenómeno meteorológico extremo con más de 40 grados, lluvias históricas y granizo

El fenómeno meteorológico combina máximas que superan los 40 grados con precipitaciones de volumen histórico y granizo en un mismo sistema de alertas simultáneas.

Se pronosticó un fenómeno metereológico marcado por intensas lluvias y granizo.&nbsp;

Se pronosticó un fenómeno metereológico marcado por intensas lluvias y granizo. 

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Por Cristian Reta

La atmósfera presenta un escenario de inestabilidad severa con la llegada de un fenómeno metereológico que alcanzará niveles históricos. Mientras el termómetro se mantiene en registros extremos, el riesgo por tormentas y rachas de viento muy fuertes se activa en diversos puntos geográficos, obligando a mantener vigilancias activas por fenómenos contradictorios.

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Para el sábado se espera que persista el tiempo estable en gran parte del territorio, con cielos poco nubosos al inicio de la jornada. No obstante, esta calma es transitoria. Durante la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución provocará chubascos que podrían ser localmente muy fuertes, acompañados de granizo y ráfagas de viento intensas.

Avisos por calor extremo y tormentas en el litoral mediterráneo

El mapa de alertas se divide entre el riesgo por altas temperaturas y la amenaza hídrica. En la Comunidad Valenciana, Valencia se encuentra en aviso naranja por tormentas y amarillo por lluvias y calor, mientras que Alicante y Castellón mantienen avisos amarillos. En Cataluña, Tarragona, Barcelona y Gerona enfrentan riesgos similares por la combinación de calor y tormentas fuertes.

Hacia el sur, la situación térmica es crítica. En la vertiente atlántica de Andalucía, los termómetros superarán los 40 grados en provincias como Sevilla, Córdoba, Huelva y Jaén. Almería, por el contrario, suma a su aviso por calor el riesgo por tormentas. Murcia también se prepara para recibir chubascos fuertes acompañados de granizo durante la tarde.

El centro peninsular no escapa a esta dinámica. Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León registran avisos amarillos por calor, con provincias como Albacete sumando el riesgo de tormentas. En los archipiélagos, Baleares mantiene el aviso por calor y bancos de niebla matinales, mientras que en Canarias se espera calima y temperaturas que no bajarán de los 25 grados en zonas de Gran Canaria y Tenerife.

¿Qué prevé la AEMET sobre las noches tropicales y el avance de las alertas?

La Agencia Estatal de Meteorología advierte que, aunque la influencia directa de la ola de calor ha remitido, las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera en el norte y noroeste. Las noches serán tropicales en la mitad sur y el área mediterránea, con mínimas que en puntos de Murcia y Andalucía se mantendrán por encima de los niveles habituales de descanso.

El costo de mitigar el calor también entra en la ecuación diaria; mantener un ventilador encendido durante ocho horas supone un gasto aproximado de solo dos céntimos por noche, según instaladores eléctricos. Esta medida busca paliar las noches tropicales donde el mercurio no desciende de los 25 grados en las depresiones del nordeste y el área mediterránea.

En Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel enfrentan avisos amarillos tanto por calor como por tormentas, reflejando la inestabilidad que afecta especialmente al Pirineo oriental. La combinación de calima en el sur y nieblas en el norte completa un panorama de alta complejidad técnica para la previsión meteorológica diaria y la seguridad ciudadana.

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