Qué significa la señal de tránsito blanca con una flecha negra y un punto rojo

Una señal de tránsito rectangular de fondo blanco, flecha negra y un pequeño punto rojo puede desconcertar a quienes conducen. No indica un peligro inmediato ni obliga a detenerse: forma parte de una ruta de desvío preparada para bloqueos o congestiones.

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El sistema se denomina Bedarfsumleitung , que puede traducirse como “desvío de necesidad” o ruta alternativa activada cuando una vía principal queda inutilizada. El punto rojo identifica el recorrido y la flecha muestra la dirección que debe seguirse en ese cruce.

Una sola placa no explica toda la ruta. El conductor debe avanzar en la dirección señalada y buscar el mismo círculo rojo en las intersecciones siguientes .

El recorrido funciona como una cadena visual:

El símbolo, utilizado en Alemania, evita colocar en cada esquina listas extensas de ciudades o rutas. Su eficacia depende de que el mismo marcador se repita durante todo el trayecto.

El punto rojo no significa que todos los conductores deban abandonar inmediatamente la ruta cada vez que lo ven. El desvío debe estar activado mediante paneles, avisos viales, un bloqueo visible o indicaciones de agentes.

Qué debe hacer un conductor

Cuando el desvío se encuentre habilitado:

Seguir la dirección de la flecha.

Buscar el mismo punto rojo en el cruce siguiente.

No cambiar a un recorrido marcado con otro color o símbolo.

Prestar atención a los paneles temporales.

Esperar la indicación de regreso a la carretera original.

Si no existe ningún bloqueo, cartel adicional ni instrucción, la señal no actúa por sí sola como una orden general de salida.