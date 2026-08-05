5 de agosto de 2026 - 12:25

Qué significa la señal de tránsito blanca con una flecha negra y un punto rojo

La flecha indica el próximo giro y el círculo permite seguir el mismo recorrido a través de varios cruces.

Qué significa la señal de tránsito blanca con una flecha negra y un punto rojo (1)
Por Andrés Aguilera

Una señal de tránsito rectangular de fondo blanco, flecha negra y un pequeño punto rojo puede desconcertar a quienes conducen. No indica un peligro inmediato ni obliga a detenerse: forma parte de una ruta de desvío preparada para bloqueos o congestiones.

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El sistema se denomina Bedarfsumleitung, que puede traducirse como “desvío de necesidad” o ruta alternativa activada cuando una vía principal queda inutilizada. El punto rojo identifica el recorrido y la flecha muestra la dirección que debe seguirse en ese cruce.

Cómo funciona el punto rojo

Una sola placa no explica toda la ruta. El conductor debe avanzar en la dirección señalada y buscar el mismo círculo rojo en las intersecciones siguientes.

El recorrido funciona como una cadena visual:

  • Una advertencia informa que el desvío fue activado.
  • La primera señal dirige al vehículo hacia una calle secundaria.
  • El punto rojo reaparece en los cruces.
  • Cada flecha indica el próximo cambio.
  • La señalización final devuelve el tránsito a la vía principal.

El símbolo, utilizado en Alemania, evita colocar en cada esquina listas extensas de ciudades o rutas. Su eficacia depende de que el mismo marcador se repita durante todo el trayecto.

El punto rojo no significa que todos los conductores deban abandonar inmediatamente la ruta cada vez que lo ven. El desvío debe estar activado mediante paneles, avisos viales, un bloqueo visible o indicaciones de agentes.

Qué debe hacer un conductor

Cuando el desvío se encuentre habilitado:

  • Seguir la dirección de la flecha.
  • Buscar el mismo punto rojo en el cruce siguiente.
  • No cambiar a un recorrido marcado con otro color o símbolo.
  • Prestar atención a los paneles temporales.
  • Esperar la indicación de regreso a la carretera original.

Si no existe ningún bloqueo, cartel adicional ni instrucción, la señal no actúa por sí sola como una orden general de salida.

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