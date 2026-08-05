No solo fue el asteoride: un nuevo estudio revela una de las causas principales por la que los dinosaurios se extinguieron

Durante décadas, la teoría más aceptada sobre la extinción de los dinosaurios sostuvo que el impacto del asteroide de Chicxulub levantó una enorme nube de polvo que bloqueó la luz solar durante años, provocando un invierno global, el colapso de la fotosíntesis y la desaparición de cerca del 75% de las especies del planeta . Sin embargo, un nuevo estudio plantea que la Tierra atravesó un episodio de calor extremo que pudo resultar devastador para gran parte de la vida terrestre.

Estudiantes de la Plata inmortalizó a Alejandro Sabella con una estatua en el estadio UNO

Del dicho al hecho: estudiantes de Educación Superior podrán convertir sus proyectos en negocios reales

Según los autores, ambos procesos no son excluyentes. Primero habría ocurrido un intenso pulso térmico de alcance global y, posteriormente, el conocido invierno de impacto.

Minuto a minuto: revelan cómo fue el último día de vida de los dinosaurios

Hace aproximadamente 66 millones de años , el asteroide impactó en la actual península de Yucatán liberando una cantidad gigantesca de energía.

La colisión vaporizó millones de toneladas de roca, que fueron expulsadas a gran altura . Parte de ese material se transformó rápidamente en pequeñas esférulas de roca fundida que comenzaron a caer nuevamente hacia la superficie.

Otra fracción permaneció durante más tiempo en estado de vapor antes de condensarse en partículas de polvo extremadamente finas.

Descubren en La Rioja fósiles de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Una gigantesca manta térmica sobre la Tierra

De acuerdo con el estudio, el polvo fino suspendido en la atmósfera actuó como una enorme manta capaz de retener el calor.

Mientras las esférulas reingresaban a gran velocidad, su energía cinética se convertía en calor. En lugar de disiparse rápidamente hacia el espacio, gran parte de esa energía quedó atrapada bajo la nube de polvo, amplificando el aumento de temperatura sobre la superficie terrestre.

Para llegar a esta conclusión, los científicos combinaron simulaciones físicas con nuevas evidencias geológicas obtenidas en depósitos excepcionalmente bien conservados del límite entre el Cretácico y el Paleógeno.

La superficie terrestre pudo convertirse en un horno

Los cálculos realizados indican que el flujo de calor habría alcanzado niveles suficientes para prender fuego con facilidad a vegetación seca, líquenes, agujas de pino y otros combustibles naturales.

Aunque no todos los bosques se habrían incendiado de forma simultánea, esos focos iniciales podrían haber originado incendios mucho más extensos en distintas regiones del planeta.

Este yacimiento de más de 60 millones de años se"congeló" cuándo se extinguieron los dinosaurios. Web

Además, los investigadores estiman que la radiación térmica superó ampliamente los niveles considerados letales para numerosos vertebrados terrestres.

En ese escenario, las posibilidades de supervivencia dependían menos del tamaño del animal que de su capacidad para refugiarse bajo tierra, permanecer sumergido en el agua o protegerse en cavidades naturales durante las primeras horas posteriores al impacto.

El yacimiento de Tanis aporta nuevas evidencias

Uno de los principales argumentos del estudio proviene del registro fósil.

Los investigadores analizaron el yacimiento de Tanis, en Dakota del Norte, donde se conservan peces que murieron el mismo día del impacto con pequeñas esférulas atrapadas en sus branquias.

Sobre esos sedimentos aparece una capa independiente formada por polvo extremadamente fino enriquecido con elementos asociados al impacto.

Según los autores, esta separación demuestra que las esférulas y el vapor de roca siguieron trayectorias diferentes. El vapor permaneció más tiempo en la atmósfera antes de condensarse, formando un polvo fino que terminó distribuyéndose por todo el planeta.

Otros depósitos del límite K-Pg muestran un patrón similar, reforzando la hipótesis de que este material desempeñó un papel decisivo tanto en el calentamiento inicial como en el posterior enfriamiento global.