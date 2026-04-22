Maker Day 2026: una jornada para acercar a los jóvenes al futuro del trabajo

Mientras cambian las profesiones tradicionales y aparecen nuevas oportunidades ligadas a la tecnología, cada vez más jóvenes enfrentan una pregunta difícil: cómo prepararse para un mercado laboral en transformación. En ese escenario, Mendoza será sede del Maker Day 2026, una jornada pensada para acercar a estudiantes secundarios al mundo de la innovación, la creatividad y las habilidades del futuro.

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La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Capacitación y Empleo del Ministerio de Producción , junto a la empresa Nómade Maker , con el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas. El evento tendrá lugar en el Auditorio Ángel Bustelo, de 8.30 a 12, y estará dirigido a alumnos de 4°, 5° y 6° año de escuelas de toda la provincia.

Tras una edición 2025 que reunió a más de 1.900 estudiantes en Mendoza y otros 1.100 en San Rafael, el Maker Day se consolida como una experiencia educativa de alto impacto orientada a despertar vocaciones tempranas y tender puentes entre la escuela y el mundo productivo.

En un contexto atravesado por cambios tecnológicos acelerados y nuevas demandas laborales, la propuesta apunta a abrir una conversación concreta con los jóvenes sobre sus posibilidades de formación, empleo y desarrollo profesional.

Desde la DGE se autorizó que docentes y estudiantes puedan participar de la jornada como complemento de la formación escolar tradicional. Cada delegación deberá asistir con dos adultos acompañantes cada diez estudiantes.

Tecnología, creatividad y experiencias reales

El encuentro combinará charlas, paneles y actividades prácticas pensadas para acercar a los estudiantes a áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática.

Entre los disertantes confirmados estarán Mauricio Salvatierra, quien lidera equipos que desarrollan soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud y ciencias de la vida en Globant, y Marcos Bruno, cofundador de Merovingian Data y participante en misiones espaciales análogas.

También se desarrollarán dos paneles temáticos. El primero será “De jugar a crear: nuevas formas de construir el futuro”, moderado por Emilce Vega Espinoza. El segundo, “De la idea a la acción”, estará a cargo de Yenién Evangelista.

Más que un evento

Desde la organización destacaron que el Maker Day forma parte de una estrategia más amplia orientada a vincular a los jóvenes con la economía del conocimiento y con sectores de alto crecimiento en la provincia.

La meta, señalaron, es brindar herramientas concretas para que las nuevas generaciones puedan imaginar y construir su propio futuro laboral en áreas donde la creatividad, la innovación y la tecnología serán cada vez más protagonistas.