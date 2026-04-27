Estudiantes de la UTN crearon una plataforma con IA para hacer clases inclusivas: fueron premiados

Lograr una educación más personalizada a las necesidades y tiempos de los estudiantes es una búsqueda en la que se ha embarcado el sistema educativo los últimos años. Es uno de sus mayores desafíos para mejorar trayectorias, pero también la inclusión.

Dos jóvenes mendocinos de 22 año s decidieron pasar a la acción. Alejo Palavecino y Lucía Domínguez, ambos con 22 años y alumnos de 4to año de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , crearon FoxMind , un proyecto que acaba de obtener el primer puesto en el prestigioso Concurso ILAN a la Innovación Universitaria – UTN Demo Day.

La herramienta utiliza inteligencia artificial (IA) para cerrar la brecha entre la enseñanza generalizada y las necesidades particulares de cada estudiante. Según explican sus creadores, el proyecto tiene dos grandes pilares: el docente y el alumno y para cada uno ofrecen recursos específicos.

Alejo Palavecino y Lucía Domínguez, ambos con 22 años y alumnos de 4to año de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), crearon FoxMind, un proyecto que acaba de obtener el primer puesto en el prestigioso Concurso ILAN a la Innovación Universitaria – UTN Demo Day.

Para el profesor, FoxMind funciona como un asistente administrativo y pedagógico . "Lo que nosotros le ofrecemos, por ejemplo, es un semáforo de riesgo en un dashboard (panel), el cual le alerta cuando un estudiante necesita ayuda preventiva", detalla Alejo. Además, permite cargar planes de estudio y materiales para que la IA los procese .

El punto más innovador es la capacidad de adaptación automática: "Si un alumno tiene, por ejemplo, dislexia, para poder darle un mejor material adaptado a él y que pueda realizar las actividades, con IA puede hacer esa adaptación sin tener que hacerlo a mano", señalan. El objetivo es que la plataforma "trate de reducirle la carga administrativa y el docente pueda dedicar más tiempo a estar con el alumno, a escucharlo, a entenderlo". A esto hay que sumar lo valioso del recurso para docentes que no siempre cuentan con el conocimiento sobre cómo adaptar los contenidos para cada condición particular.

En definitiva, con FoxMind, Alejo y Lucía demuestran que la tecnología, bien aplicada, puede ser el puente hacia una educación mucho más inclusiva y humana.

Ayuda para docentes

Para entender las virtudes de la herramienta basta un ejemplo. Si en una clase de matemática un docente carga el tema “ecuaciones”, la plataforma puede generar automáticamente ejercicios para todo el grupo, pero también detectar si un estudiante se está equivocando muchas veces o tarda más en resolverlos. En ese caso, FoxMind puede sugerir actividades más simples, explicaciones paso a paso o materiales adaptados -incluso en formatos accesibles para estudiantes con dificultades visuales o de aprendizaje- mientras que al docente le aparece una alerta indicando que ese alumno podría necesitar apoyo adicional. De esta manera, el profesor no tiene que revisar todo manualmente y cada estudiante recibe ayuda acorde a su ritmo, como si tuviera un tutor personalizado dentro de la plataforma.

Alejo contó que el docente “que también puede hablar con la IA, comunicarse, hacerle preguntas en base a cómo puede, por ejemplo, explicar cierto tema a esta aula que tiene problemas en tal lado, entonces la IA lo que puede hacer es darle recomendaciones al docente de cómo puede actuar”.

Una inteligencia artificial que ayuda a pensar

Además, desde la perspectiva del estudiante, la plataforma se aleja del modelo de "respuesta fácil" que suelen ofrecer otras inteligencias artificiales. FoxMind incluye a "Foxy", un tutor socrático. "Lo que hace es guiarlo a pensar, lo ayuda a llegar él mismo a la respuesta con conocimientos que ya tiene, en vez de que la IA le regale directamente la respuesta. Hacemos que el estudiante vaya relacionando los conceptos y visualizando esa relación", explican los estudiantes.

En tanto, entre las alternativas para el alumno, ofrece una interfaz "gamificada", mostrando el progreso como si fuera un juego para mantener la motivación diaria y refrescar conocimientos antes de los exámenes. Es que les da recordatorios antes de la fecha y les ofrece repasos periódicos para mantener “fresco” el conocimiento.

El origen: un vacío de propuestas para la inclusión

La chispa que inició el proyecto fue una experiencia cercana. Lucía contó que su mamá es terapeuta visual y trabaja con una niña con discapacidad visual en nivel primario. Al no encontrar juegos o ejercicios adaptados, los jóvenes decidieron crear la solución ellos mismos.

Estudiantes UTN Alejo Palavecino y Lucía Domínguez, ambos con 22 años y alumnos de 4to año de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), crearon FoxMind, un proyecto que acaba de obtener el primer puesto en el prestigioso Concurso ILAN a la Innovación Universitaria – UTN Demo Day.

“Nos empezó a pedir juegos, actividades, ejercicios para su alumna, le buscamos y, como no encontramos, decidimos nosotros crear la solución, la idea surge por eso”, contó la estudiante.

Así, lo que empezó como una respuesta a un caso puntual, escaló rápidamente. "Lo que buscamos es que los estudiantes verdaderamente sientan que tienen una plataforma que se adapta a ellos y no son ellos los que se tienen que adaptar al sistema educativo porque aprenden distinto", reflexionan.

Reconocimiento nacional y horizonte internacional

El proyecto compitió contra más de 20 propuestas de más de 70 estudiantes de todo el país en el certamen organizado por la Fundación ILAN (Israel Latin American Network) y la UTN. Tras superar varias instancias de selección y presentar ante un jurado en Buenos Aires, FoxMind se alzó con el máximo galardón.

El premio es doblemente valioso para estos emprendedores: por un lado, serán incorporados a una red mundial de empresas para establecer contactos y, por otro, tienen previsto un viaje a Israel (sujeto al contexto internacional) para conocer uno de los ecosistemas tecnológicos más avanzados del mundo.

El futuro de la plataforma FoxMind

Aunque actualmente el desarrollo está enfocado en el nivel secundario, los jóvenes aseguran que están las bases ya pensadas para nivel primario también y ya piensan en extenderlo también a las universidades.

Por el momento, el proyecto se encuentra en fase de pruebas piloto. La UTN ha ofrecido sus escuelas secundarias para testear la herramienta durante este año, con la meta de realizar un lanzamiento oficial el próximo año.