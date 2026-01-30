Entregaron kits de robótica a los 12 equipos que competirán en la First Tech Challenge en Mendoza

La cuenta regresiva para la First Tech Challenge ya está en marcha. Los próximos 27 y 28 de febrero , Mendoza será sede —por primera vez en Argentina— de la instancia nacional del torneo de robótica educativa más importante del mundo , que se desarrollará en el Polideportivo Poliguay , en Guaymallén.

El equipo ganador representará al país en la final internacional que se disputará en Houston, Estados Unidos , en abril. En ese marco, este miércoles se realizó la entrega de los kits de robótica a los 12 equipos participantes , integrados por 240 estudiantes y 25 mentores , lo que marcó el inicio de la etapa más intensa de preparación previa a la competencia.

Los kits fueron donados por YPF y contienen los componentes base con los que los equipos trabajan durante toda la temporada: piezas estructurales, motores, controladores, electrónica y distintos elementos de armado.

El evento es organizado en Mendoza por la Fundación Tomás Alva Edison , que tiene a su cargo la coordinación local de la competencia, considerada la instancia nacional del Mundial de Robótica.

“El compromiso de los organismos públicos, el aporte de las empresas y la visión educativa de la Fundación confluyen en una iniciativa que apuesta por el talento joven, la innovación y la educación como motores de desarrollo, fortaleciendo un ecosistema que cree en el futuro y en las oportunidades que nacen del trabajo colectivo”, afirmó Graciela Bertancud.

El acto de entrega estuvo encabezado por la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud, y contó con la presencia del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; y el secretario académico de la UNCuyo, Julio Leónidas Aguirre. También participó el presidente de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni.

Durante su intervención, Bertancud destacó el trabajo articulado entre el Estado, la fundación organizadora y el sector privado, y señaló que la realización del evento en Mendoza es posible gracias a la confluencia de estos actores en una iniciativa que apuesta por la educación, la innovación y el desarrollo del talento joven.

Cómo son los robots y qué hacen

Con los kits entregados, los estudiantes diseñan, construyen y programan un robot capaz de resolver los desafíos propuestos por la competencia. El material proviene de proveedores oficiales de FIRST Tech Challenge y cumple con los estándares internacionales del programa.

Todos los equipos parten del mismo kit base, que puede ser optimizado mediante recursos como impresión 3D o corte láser en MDF, siempre dentro de los límites establecidos por el reglamento oficial.

El sistema de construcción, control y programación es el mismo que se utiliza en competencias de todo el mundo, incluido el FIRST Championship, lo que garantiza igualdad de condiciones y una experiencia educativa homologada a nivel internacional.

Durante la preparación, los equipos utilizan los kits para aprender conceptos de robótica, programación y mecánica, mejorar sus diseños mediante prueba y error y prepararse para competir en eventos oficiales. Además del aspecto técnico, el proceso promueve el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la planificación y la resolución de problemas.

Los entrenamientos se realizan principalmente en las instituciones educativas que representa cada equipo —escuelas, talleres, laboratorios o espacios EducarLab, impulsados por la Dirección General de Escuelas— bajo la supervisión de docentes y mentores, quienes acompañan el aprendizaje sin intervenir directamente en la construcción del robot.

Modalidad de la competencia

Cada temporada de la First Tech Challenge presenta un desafío internacional nuevo, que se anuncia en septiembre y es el mismo para todos los equipos del mundo. Los robots deben cumplir distintas misiones dentro del campo de juego y sumar puntos durante los partidos.

Las competencias se disputan en alianzas de dos equipos contra dos equipos. En la temporada actual, el objetivo es lanzar pelotas verdes y violetas siguiendo un patrón específico y en el sector correspondiente a cada alianza.

Más allá del resultado competitivo, la propuesta pone el foco en el aprendizaje, la innovación y la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología en un entorno educativo y colaborativo.

Los equipos participantes

KONDOR – Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén

– Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén SHADOWFOX – Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén

– Escuela Tomás Alva Edison y Probot School / Guaymallén ABELARDOBOT – Escuela Abelardo Vázquez / Guaymallén

– Escuela Abelardo Vázquez / Guaymallén Malbec Robotics – Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén

– Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén CUYOBOT – Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén

– Municipalidad de Guaymallén / Guaymallén Team Dynamita – Escuela Ing. Gabriel Del Mazo / Godoy Cruz

– Escuela Ing. Gabriel Del Mazo / Godoy Cruz LEFITAS – Escuela Ing. Pablo Nogués / Ciudad de Mendoza

– Escuela Ing. Pablo Nogués / Ciudad de Mendoza Lyons Robotics – Escuela de Comercio Martín Zapata / Ciudad de Mendoza

– Escuela de Comercio Martín Zapata / Ciudad de Mendoza Argent bot – Colegio Pablo Enrique Besson / Ciudad de Mendoza

– Colegio Pablo Enrique Besson / Ciudad de Mendoza MERINITOS – Escuela Reynaldo Merín / San Rafael

– Escuela Reynaldo Merín / San Rafael CDC.zip – Instituto del Carmen / San Rafael

– Instituto del Carmen / San Rafael RBK7FTC – Escuela de Robótica Robokids Argentina / CABA, Buenos Aires

Sobre la Fundación Tomás Alva Edison

La Fundación Tomás Alva Edison cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de propuestas educativas innovadoras. El Colegio Tomás Alva Edison obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el primer puesto en calidad educativa otorgado por Educar e Intel en 2005 y distinciones en foros latinoamericanos de docentes innovadores.

En 2018, el colegio fue seleccionado por Microsoft como una de las 17 escuelas más innovadoras del mundo, y en 2020 fue destacado por su liderazgo en transformación digital. La fundación también creó Probot School, la primera escuela de programación, robótica y desarrollo de videojuegos del país.

En 2023, el Colegio Edison representó a Argentina en el FIRST Global Challenge, donde obtuvo el segundo puesto.