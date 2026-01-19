Atención monotributistas: estos son los nuevos valores de Ingresos Brutos a partir de febrero

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) resolvió actualizar los importes mensuales fijos que deben abonar los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicable a quienes se encuentran inscriptos en el Monotributo. La medida comenzará a regir a partir de febrero de 2026, según lo establece la Resolución 4, publicada en el Boletín Oficial de la provincia
La decisión se fundamenta en lo dispuesto por la Ley Impositiva 9680, cuyo artículo 5 fija el importe mensual que deben ingresar los pequeños contribuyentes, y faculta a la ATM a actualizar esos valores conforme al criterio previsto en el artículo 52 del Anexo de la Ley Nacional 24.977 y sus modificatorias
De acuerdo con la resolución, los nuevos montos se abonarán en conjunto con el impuesto integrado del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y varían según la categoría fiscal en la que se encuentre encuadrado cada contribuyente.
Los valores mensuales establecidos son las siguientes categorías son:
La resolución fue firmada por el administrador general de la Administración Tributaria Mendoza, Alejandro Luis Donati, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal provincial y la Ley Nº 8521. Asimismo, se dispuso su publicación en el Boletín Oficial y su difusión a través del sitio web oficial del organismo.