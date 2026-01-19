19 de enero de 2026 - 07:48

Atención monotributistas: estos son los nuevos valores de Ingresos Brutos a partir de febrero

La ATM publicó la escala actualizada que comenzará a aplicarse desde febrero de 2026, en conjunto con el impuesto integrado.

La Administración Tributaria Mendoza fijó nuevos importes mensuales para el Régimen Simplificado, que se abonarán junto con el Monotributo según la categoría.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) resolvió actualizar los importes mensuales fijos que deben abonar los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicable a quienes se encuentran inscriptos en el Monotributo. La medida comenzará a regir a partir de febrero de 2026, según lo establece la Resolución 4, publicada en el Boletín Oficial de la provincia

La decisión se fundamenta en lo dispuesto por la Ley Impositiva 9680, cuyo artículo 5 fija el importe mensual que deben ingresar los pequeños contribuyentes, y faculta a la ATM a actualizar esos valores conforme al criterio previsto en el artículo 52 del Anexo de la Ley Nacional 24.977 y sus modificatorias

De acuerdo con la resolución, los nuevos montos se abonarán en conjunto con el impuesto integrado del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y varían según la categoría fiscal en la que se encuentre encuadrado cada contribuyente.

Los valores mensuales establecidos son las siguientes categorías son:

Valores Ingresos Brutos 2026
Los valores de Ingresos Brutos en Mendoza a partir de febrero de 2026.

La resolución fue firmada por el administrador general de la Administración Tributaria Mendoza, Alejandro Luis Donati, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal provincial y la Ley Nº 8521. Asimismo, se dispuso su publicación en el Boletín Oficial y su difusión a través del sitio web oficial del organismo.

La resolución

pedido_303131_16012026

