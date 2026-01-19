La ATM actualizó los valores fiscales de los inmuebles y fijó nuevos mapas para este 2026

La Administración Tributaria Mendoza ( ATM ) aprobó la actualización de los valores fiscales de los inmuebles urbanos, de interfaz y rurales de toda la provincia, a través de la Resolución 3, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida establece la vigencia de los nuevos mapas de valores genéricos a partir del 1 de enero de 2026.

La resolución se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Avalúos 9679 y en las facultades que le otorgan a la ATM las normas que regulan la administración del catastro provincial.

Según el organismo, el avalúo fiscal de cada inmueble surge de la combinación del valor del terreno y sus mejoras, entendidas estas últimas en un sentido amplio, que incluye construcciones, cultivos y otras incorporaciones al bien.

En ese contexto, la ATM aprobó dos instrumentos clave: el Mapa de Valores Genéricos generados por valuación masiva para inmuebles urbanos y de interfaz (MCGSUI) y el Mapa de Valores Genéricos de la tierra para inmuebles rurales (MVGTR).

Ambos mapas se elaboraron a partir de información sistematizada por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de Mendoza (OMIM), un espacio creado en 2023 que reúne datos aportados por actores públicos y privados del sector.

Cómo calcular el valor fiscal del terreno

De acuerdo con la resolución, en las zonas urbanas y de interfaz el valor del suelo se expresa en pesos por metro cuadrado, tomando como referencia un lote tipo de 300 metros cuadrados, y equivale al 10% del valor de mercado.

En el caso de los inmuebles rurales, los valores se fijan en pesos por hectárea para una unidad tipo de una hectárea con derecho de riego, también calculados sobre el 10% del valor de mercado.

Desde la ATM aclararon que los valores definidos tienen carácter orientativo y no son aplicables de manera individual a cada parcela, ya que fueron obtenidos mediante metodologías de valuación masiva.

Para su elaboración se utilizaron técnicas geoestadísticas, herramientas de aprendizaje automático, sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, con el objetivo de garantizar criterios de homogeneidad, razonabilidad y equidad en la determinación de la base imponible de los tributos inmobiliarios.

Finalmente, la resolución dispone que los valores aprobados consten en los atlas de valores unitarios homogeneizados y que estén disponibles para su consulta pública en el apartado “Observatorio de Valores” del sitio web oficial de la Administración Tributaria Mendoza.

La resolución