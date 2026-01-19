19 de enero de 2026 - 08:16

La ATM actualizó los valores fiscales de los inmuebles y fijó nuevos mapas para este 2026

La actualización se basa en datos del mercado inmobiliario y fija los avalúos en torno al 10% del valor de mercado.

La medida alcanza a propiedades urbanas, de interfaz y rurales y se apoya en información del Observatorio del Mercado Inmobiliario.

La medida alcanza a propiedades urbanas, de interfaz y rurales y se apoya en información del Observatorio del Mercado Inmobiliario.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) aprobó la actualización de los valores fiscales de los inmuebles urbanos, de interfaz y rurales de toda la provincia, a través de la Resolución 3, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida establece la vigencia de los nuevos mapas de valores genéricos a partir del 1 de enero de 2026.

Leé además

La Administración Tributaria Mendoza fijó nuevos importes mensuales para el Régimen Simplificado, que se abonarán junto con el Monotributo según la categoría.

Atención monotributistas: estos son los nuevos valores de Ingresos Brutos a partir de febrero

Por Redacción Política
El Ejecutivo convocó al Congreso del 2 al 27 de febrero y cualquier ampliación del temario requerirá aval presidencial.

Milei convocó a sesiones extraordinarias en febrero con tres temas claves: cuáles son

Por Redacción Política

La resolución se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Avalúos 9679 y en las facultades que le otorgan a la ATM las normas que regulan la administración del catastro provincial.

Según el organismo, el avalúo fiscal de cada inmueble surge de la combinación del valor del terreno y sus mejoras, entendidas estas últimas en un sentido amplio, que incluye construcciones, cultivos y otras incorporaciones al bien.

En ese contexto, la ATM aprobó dos instrumentos clave: el Mapa de Valores Genéricos generados por valuación masiva para inmuebles urbanos y de interfaz (MCGSUI) y el Mapa de Valores Genéricos de la tierra para inmuebles rurales (MVGTR).

Ambos mapas se elaboraron a partir de información sistematizada por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de Mendoza (OMIM), un espacio creado en 2023 que reúne datos aportados por actores públicos y privados del sector.

Cómo calcular el valor fiscal del terreno

De acuerdo con la resolución, en las zonas urbanas y de interfaz el valor del suelo se expresa en pesos por metro cuadrado, tomando como referencia un lote tipo de 300 metros cuadrados, y equivale al 10% del valor de mercado.

En el caso de los inmuebles rurales, los valores se fijan en pesos por hectárea para una unidad tipo de una hectárea con derecho de riego, también calculados sobre el 10% del valor de mercado.

Desde la ATM aclararon que los valores definidos tienen carácter orientativo y no son aplicables de manera individual a cada parcela, ya que fueron obtenidos mediante metodologías de valuación masiva.

Para su elaboración se utilizaron técnicas geoestadísticas, herramientas de aprendizaje automático, sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, con el objetivo de garantizar criterios de homogeneidad, razonabilidad y equidad en la determinación de la base imponible de los tributos inmobiliarios.

Finalmente, la resolución dispone que los valores aprobados consten en los atlas de valores unitarios homogeneizados y que estén disponibles para su consulta pública en el apartado “Observatorio de Valores” del sitio web oficial de la Administración Tributaria Mendoza.

La resolución

pedido_303104_16012026

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei viaja a Davos en una gira clave para reforzar el perfil internacional de Argentina

Javier Milei viaja a Davos en una gira clave para el Gobierno: esperan un posible encuentro con Trump

Por Redacción Política
La medida alcanza a llamados nacionales e internacionales para permisos de exploración y concesiones de explotación, con el objetivo de garantizar mayor concurrencia y competencia.

Prorrogan licitaciones para áreas de exploración y explotación de hidrocarburos en Mendoza

Por Redacción Política
La UNCuyo tendrá elecciones en 2026 y Javier Ozollo es el primer candidato a rector por la opoisción. En el oficialismo, pasan por si Esther Sánchez va por su reelección o si Gabriel Fidel la sucedería.  / Los Andes

Con un candidato confirmado y dudas en el oficialismo se calientan los motores en la UNCuyo para la elecciones

Por Jorge Yori
Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

Irán advirtió a la Argentina por la designación de la Fuerza Quds como grupo terrorista: "Habrá respuesta"

Por Redacción Política