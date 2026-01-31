31 de enero de 2026 - 21:39

Perú confirmó la extradición de "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela

El gobierno peruano aprobó la entrega de Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso del asesinato de tres jóvenes en 2025.

La Justicia peruana dictaminó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

Los Andes | Redacción Policiales
El Gobierno de Perú oficializó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido bajo los alias de “Pequeño J” o “Montana”, para que sea procesado por la justicia argentina.

La medida se formalizó mediante la Resolución Suprema 041-2026-JUS, publicada el 30 de enero de 2026 y suscrita por el presidente interino José Jerí, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez.

Valverde Victoriano es el principal acusado por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), ocurrido en una vivienda de Florencio Varela entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025.

Pequeño J

"Pequeño J" rechazó una extradición simplificada a Argentina y afirmó que es inocente

A “Pequeño J” se le atribuye el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterada.

Según el pedido de extradición, los cadáveres de las víctimas fueron ocultados en un pozo cavado por un tercero, a quien se le habría pagado con dinero y estupefacientes.

Una fuga por rutas clandestinas

Tras los crímenes, Valverde Victoriano inició una huida que duró seis días, utilizando pasos fronterizos clandestinos para cruzar a Bolivia y, posteriormente, ingresar a territorio peruano sin dejar registros oficiales. El operativo de captura fue el resultado de un minucioso rastreo telefónico coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La clave de su detención fue la captura previa en Lima de un integrante de su red de apoyo, Matías Agustín Ozorio. Los agentes peruanos simularon ser Ozorio a través de su teléfono móvil para mantener comunicación con el fugitivo y atraerlo hacia un encuentro en el centro de Lima.

El momento en que detenían en Perú a Pequeño J

Finalmente, el 25 de septiembre de 2025, “Pequeño J” fue interceptado en Pucusana mientras se ocultaba en un camión de carga que se detuvo por un bloqueo de pescadores en la carretera Panamericana.

Actualmente, el acusado permanece recluido en un centro penitenciario en la provincia de Cañete, Lima. Para concretar su entrega a las autoridades argentinas, la justicia peruana estableció requisitos estrictos: se debe verificar que no existan procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en Perú.

Además, el Estado argentino garantizó que se computará a favor del detenido el tiempo de privación de libertad que ha cumplido durante el trámite de extradición en suelo peruano.

Las autoridades de ambos países deberán coordinar ahora los detalles logísticos para el traslado final del imputado, quien deberá responder ante los tribunales de Buenos Aires por la muerte violenta de las tres jóvenes.

