Crimen de Jeremías Monzón: se entregó un familiar de un acusado tras amenazar de muerte por redes

Un medio hermano de unos de los acusados por el asesinado de 15 años se entregó a las autoridades tras ser denunciado por el sujeto en cuestión. “Te re cago a balazos”, fue una de las declaraciones.

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumó este lunes un nuevo episodio judicial. Un joven señalado por haber “amenazado a un amigo de la víctima por pedir justicia” decidió presentarse ante las autoridades y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe.

Se trata de Maximiliano U., medio hermano de uno de los acusados por el asesinato del adolescente de 15 años tras 23 puñalas, quiera era intensamente buscado desde el fin de semana tras ser denunciado por intimidaciones realizadas a través de redes sociales contra un amigo de la víctima.

Mensajes amenazantes del detenido Los mensajes que el implicado habría escrito expresan amenazas claras, motivos por el que el damnificado, un joven de 21 años, radicó la denuncia en la Comisaría 14 de San José del Rincón.

“Dejá de subir giladas porque ya te busco”

“¿Querés que te rompa la cabeza?”

“Te re cago a balazos” Personal policial concurrió hasta una vivienda de Colastiné para concretar el arresto, pero el señalado no se encontraba. Sin embargo, acompañado de su defensor, se presentó en una sede judicial para quedar a disposición de la Justicia en la causa caratulada como “amenaza simple”.

A su vez, se espera que en las próximas horas la fiscal de turno Rosana Peresín formule cargos en su contra.

Jeremías había sido visto por última vez el 18 de diciembre mientras caminaba junto a Milagros A., su novia de 16 años, quien actualmente se encuentra alojada en un instituto de menores en Rosario. Según el expediente, en el ataque participaron otros dos adolescentes de 14 años que, pese a estar identificados, fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.