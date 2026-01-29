Crimen en Entre Ríos: asesinó su padre, tiró su cuerpo al río Paraná y fue detenido en Santa Fe

Se mantiene el operativo de búsqueda por el cuerpo de la víctima, identificada como Luis Berón. El detenido de 22 años lo habría matado luego de una discusión.

Tras varias horas de búsqueda y un operativo conjunto entre dos provincias, un joven fue detenido acusado de haber asesinado a su padre y arrojar el cuerpo al río Paraná. El hecho ocurrió en Entre Ríos y el sospechoso fue capturado en Santa Fe, mientras continúa la búsqueda de la víctima.

Según informó Noticias Argentinas, el detenido es Luis Berón (22) señalado como el autor del homicidio de su padre, Luis “Quique” Berón. El crimen sucedió el 27 de enero, cuando ambos se encontraban en la isla “Puesto el 3”, ubicada en el río Paraná, frente a la localidad santafesina de Puerto Gaboto.

Cómo mató a su padre: la detención Conforme a la declaración de algunos testigos del caso, el homicidio habría comenzado en medio de la jornada tras una pelea en la que el joven sacó un arma, le disparó y luego arrojó el cuerpo al río.

De manera inmediata, Luis Berón se dio a la fuga y cruzó hacia la provincia de Santa Fe, por lo que se iniciaron varios operativos, uno de los cuales está ligado al hallazgo del cuerpo de la víctima, el cual todavía no fue encontrado, y el otro al del joven.

Luego del intercambio de comunicaciones entre las autoridades de ambas jurisdicciones, se informó que el acusado fue detenido en la ciudad santafesina de San Lorenzo y se encuentra acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo.