Caso Silvina Luna: la Justicia analizará nuevos aspectos médicos en la causa contra Aníbal Lotocki

La defensa de la familia solicitó que la junta médica se expida sobre tratamientos posibles, controles y la aparición de los granulomas. El pedido apunta a determinar si existieron intervenciones médicas que pudieron evitar el deterioro de la salud de la modelo.

La querella en la causa por la muerte de Silvina Luna solicitó a la Justicia la ampliación de la pericia médica realizada sobre el cuerpo de la modelo, con el objetivo de esclarecer distintos aspectos vinculados a su estado de salud y a los tratamientos que podrían haberse implementado en vida.

El pedido fue presentado por el abogado Fernando Burlando, en representación de Matías Luna, hermano de la modelo. La solicitud se enmarca en la investigación que tiene como imputado al excirujano Aníbal Lotocki, quien permanece detenido y acusado del delito de homicidio simple.

Según consta en una notificación judicial a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la querella requirió que se amplíe “la pericia realizada con fecha 15 de septiembre de 2025 para que la junta médica se expida sobre” una serie de puntos considerados centrales para el avance de la causa.

Burlando silvina luna Fernando Burlando pidió ampliar la pericia médica por la muerte de Silvina Luna. Entre los aspectos planteados, se solicita que los especialistas determinen “el momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Silvina Luna y “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva” que padeció.

Asimismo, el pedido incorpora interrogantes sobre “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y pone el foco en los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki”, al consultar si estos fueron “los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevó a cabo”.