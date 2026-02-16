Reforma laboral: el Gobierno busca evitar cambios para no volver al Senado y apuesta a la reglamentación

El oficialismo acelera negociaciones para blindar el proyecto de reforma laboral y evitar que sufra modificaciones en Diputados antes del próximo jueves. El punto más sensible es el artículo que cambia el esquema de pago de las licencias por enfermedad o accidentes , generando gran controversia.

Luis Caputo sobre la reforma laboral: "Les bajamos las cargas patronales 85% y no se habla del tema"

La Libertad Avanza (LLA) necesita sostener los apoyos que acompañan en general la iniciativa, pero sin alterar el texto aprobado previamente. Si se introducen cambios, el proyecto debería regresar al Senado, algo que el Gobierno Nacional quiere evitar.

Por eso, la estrategia pasa por convencer a los bloques dialoguistas como UCR, PRO y Unidos de que cualquier ajuste al polémico artículo se resuelva más adelante, ya sea durante la reglamentación o a través de una ley complementaria.

La Libertad Avanza no quiere introducir cambios en la reforma laboral para evitar que vuelva al Senado ya que busca que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con las leyes aprobadas de reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que el objetivo máximo es convencer a los aliados de resolver este conflicto en la reglamentación o aprobar una ley complementaria , pero esa variante no convence al oficialismo.

Los voceros señalan que tienen garantizados el respaldo a los artículos 44, 45 y 46 de los 94 legisladores propios; 22 de Fuerzas del Cambio (UCR, PRO, MID, y Por Santa Cruz); 9 de Innovación Federal y dos de Producción y Trabajo, con lo cual ya tendrían 127 legisladores, y esperan sumar dos de Independencia y de Unidos.

Unidos tiene 22 legisladores, pero en el Senado la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo en este capítulo y posiblemente harán lo mismo los 6 cordobeses, una santafesina y dos jujeños.

Ya se sabe que los dos santafesinos votarán en contra y es una incógnita qué harán los radicales Pablo Juliano, Martín Lousteau y Mariela Coletta.

Si no hay acuerdo, el único recurso que tiene el oficialismo es introducir el cambio en el texto que aprobará Diputados el jueves y mandar el proyecto en forma inmediata el viernes 20 para que se emita dictamen con ese cambio y que el Senado ratifique las modificaciones en una sesión a celebrarse el 27.

Negociaciones

Pero este escenario es el que quiere evitar el Gobierno y por eso el fin de semana último la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martìn Menem, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para buscar una solución a esta controversia sobre ese punto del proyecto de reforma laboral.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que estaban “trabajando” en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

El acuerdo debe estar sellado antes del miércoles al mediodía porque a las 14 se reúne el plenario de las comisiones de Legislación de Trabajo y de Presupuesto, donde habrá una ronda de consultas de tres horas y luego se emitirá el dictamen para tratar en una sesión a celebrarse el jueves.

Detalles de la polémica

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el empleado cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si ese trabajador tiene personas a cargo.

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica.