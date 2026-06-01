El Partido Verde y Libres del Sur ratifican su alianza y ponen primera de cara al 2027

Después de atravesar dos procesos electorales recientes con distintas performances, el Frente Verde -que componen el Partido Verde y Libres del Sur — ratificó su continuidad con la mirada puesta en las elecciones de 2027 .

Este sábado, ambos partidos se reunieron para realizar un balance de la alianza y poner en marcha los equipos de trabajo encargados de construir su próxima plataforma electoral. Cabe recordar que este frente se constituyó tras la ruptura de Libres del Sur con Cambia Mendoza .

Hasta el año pasado, Ernesto Mancinelli y varios de sus principales referentes formaban parte del gobierno de Alfredo Cornejo , espacio del que decidieron apartarse debido a la alianza efectiva del oficialismo provincial con La Libertad Avanza .

De ese modo, confluyeron con el partido liderado por Mario Vadillo en un nuevo frente opositor que, en las elecciones provinciales de 2025 , terminó en tercer lugar , aunque muy lejos de lograr bancas en la Legislatura. Actualmente, el único representante que conserva el espacio en la casa de las leyes es el senador Dugar Chappel (Partido Verde).

Durante la jornada, el dirigente de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli , destacó que el objetivo central del encuentro fue "rendir cuentas sobre el trabajo realizado y comenzar a conformar mesas temáticas que nos permitan construir una propuesta de gobierno real, concreta, estudiada y participativa para Mendoza".

Por su parte, la exconcejala de Godoy Cruz, Silvina Anfuso, remarcó la importancia de que la política incorpore activamente las agendas vinculadas a la discapacidad, las juventudes, la igualdad y la prevención de las violencias. "Nuestro rol es visibilizar problemáticas que muchas veces son ignoradas y transformarlas en proyectos concretos para mejorar la vida de la comunidad", señaló.

En sintonía con el despliegue territorial, la concejala de Las Heras, Paula García, puso en valor el trabajo colectivo del espacio: "Estamos cansados de la política de la propaganda. Necesitamos transformar los reclamos de los vecinos en políticas públicas concretas. Nada de esto se hace de manera individual, sino con equipos comprometidos con mejorar la calidad de vida de la gente".

En el cierre del encuentro, el senador provincial Dugar Chappel planteó que el desafío actual ya no es solamente presentar proyectos, sino lograr que la sociedad conozca la propuesta integral del espacio. "El Frente Verde ha construido una identidad clara en la defensa del ambiente, del agua y de los derechos de los mendocinos. Ahora tenemos que mostrar también qué Mendoza queremos construir", expresó.

Finalmente, Emanuel Fugazzotto destacó la importancia de la rendición de cuentas y de la participación política como herramientas fundamentales para fortalecer la democracia. "Si creemos en la política, tenemos la obligación de dar la cara y contar qué estamos haciendo. El Frente Verde es reconocido por defender a los mendocinos. El desafío que tenemos por delante es demostrar que también estamos preparados para gobernar y para construir una propuesta que permita que Mendoza muestre su mejor versión", sostuvo.