Orlando Ferreres en Aconcagua Radio: "Hay que actuar en materia de salario real"

Puede ser alguien que dice que el tipo de cambio debería estar más alto –como yo, por ejemplo–, pero también es reconocer cuando algo se hace bien. En este caso, el gobierno logró una salida del cepo sin un pass through inflacionario fuerte. Nosotros habíamos estimado que liberar el cepo para personas físicas podía aumentar la inflación entre 4 y 5%, más de lo que fue marzo (3,7%). Pero como no hubo una devaluación, sino incluso cierta revaluación, y con el gobierno ofreciendo vender dólares a 9,99 (aunque nadie los compró), la situación quedó bastante controlada.

–Usted mencionó que no hay que festejar la baja del dólar . ¿Qué consecuencias puede haber en esta diferencia entre el valor actual y el tipo de cambio teórico?

Claro. El tipo de cambio de equilibrio que nosotros calculamos está en torno a los 1.780 pesos por dólar, muy lejos del actual de 1.150. Aunque, claro, ese cálculo no considera lo que hizo Milei-Caputo en relación al gasto público, que cayó un 30% el año pasado y sigue bajando. Además, el fin de los aportes del Banco Central al Tesoro ayudó a contener la inflación.

Ahora bien, si uno se deja llevar por la baja del dólar sin mirar el resto, puede haber problemas. Aunque el gobierno insiste en que esta vez la situación fiscal es distinta a los últimos 100 años, por eso hablamos de paridad teórica, no como algo que deba alcanzarse sí o sí.

–¿Qué puede pasar con el dólar en los próximos meses?

Yo creo que va a ir subiendo gradualmente hasta los 1.350, pero sin tocar los extremos de la banda de flotación. Va a mantenerse más cerca del piso. Se espera una oferta importante de divisas por las exportaciones de soja y maíz entre mayo y junio. El Banco Central, por su parte, se va a mantener al margen: ni compra ni vende, como corresponde en un esquema de tipo de cambio flotante.

Salario real e inflación

–Y en este escenario, ¿cómo queda el ciudadano común? ¿Nos beneficia esta situación, hay que cubrirse?

Somos muchos los que no llegamos a fin de mes, eso es una realidad muy dura. Pero hay cierta esperanza en que el Congreso habilite leyes que alivien la situación. La baja de la inflación redujo la pobreza en unos 10 millones de personas, pero todavía estamos en un 34%, que es muchísimo. Hay que hacer algo en materia de salario real, y si la inflación sigue bajando, puede haber una mejora.

–¿Qué proyección hacen ustedes de la inflación en los próximos meses?

Para abril y mayo estimamos un índice cercano al 2% mensual. Y para todo el año, desde enero hasta diciembre, calculamos un 28,3% acumulado. Es una cifra baja que puede jugar a favor del gobierno en el plano económico.

Las elecciones

–¿Y cómo ve al presidente Milei manejando la economía en un año electoral? ¿Va a cambiar según los resultados?

No creo. Me parece que va a seguir igual, más allá de lo que pase en las elecciones. Por ejemplo, si Santoro ganara en la Ciudad, Milei no va a modificar su postura sobre el gasto público, comercio exterior o aranceles. Tiene una idea muy clara y la quiere cumplir.

Incluso, tiene en la mira al gasto de la Ciudad de Buenos Aires, que ha crecido bastante. Y si tiene que aplicar motosierra, tijera o topadora, lo va a hacer.

–¿Cómo es Milei en lo personal, desde su experiencia previa con él?

Lo conozco desde su paso por Aeropuertos Argentina 2000. Siempre fue igual: se peleaba con todo el mundo, decía barbaridades en televisión, pero era una buena persona. Como presidente está un poco más moderado, pero sigue siendo el mismo. A veces dice: “Ahora me toca el tiempo libre de Milei” y lanza alguna barbaridad, aunque sabe que lo están controlando. Está claro que tiene las elecciones en mente.

–Y hablando de eso, ¿qué expectativas tiene para las elecciones en la Ciudad?

Votamos este domingo en Capital. Es una elección muy nacionalizada, con figuras como Adorni, Santoro o Lospennato. Va a ser rápida por el sistema de votación, así que a las 21 ya sabremos los resultados. Esperemos que salga todo bien.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com