Celulares y niños en Aconcagua Radio: experto aconseja retrasar lo más posible el uso

—Bueno, es un tema bastante complejo. La verdad es que, si yo tuviera que hablar de términos ideales, te diría que hasta bien entrada a la adolescencia yo no le daría un celular. Ahora los chicos viven en un contexto en donde todos sus compañeros usan celulares, donde ya las escuelas proponen dinámicas de trabajo justamente con los celulares (porque ya los chicos los tienen), entonces las escuelas se adaptan, se acomodan a esa realidad. Entonces el que el que no lo tenía eh termina casi empujado a tenerlo. Entonces es muy difícil, lo que pienso al respecto es que lo que más uno pueda demorar el acceso a este uso a o a este tipo de tecnología es mejor, porque se crea una necesidad a partir de que empiezo a usarla. A partir de que lo uso, lo empiezo a necesitar. Eso tiene que ver directamente con empezar a usarlo. Hasta que no se lo usa, no se lo necesita.