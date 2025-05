La realidad de los trámites migratorios en Mendoza, el tema que se trató en Aconcagua Radio

—Hay que recordar que en esos años se dio un contexto muy particular, que fue la pandemia. Entonces quizás la mayor demanda radicaba en cuestiones relacionadas a cómo se podía entrar al país. Se presentaba gente que tenía familiares en el exterior y estaba buscando que sus familiares retornaran, oi personas que tenían trámites para regularizar su situación en la Argentina, pero estábamos con restricción de la atención. Así que la demanda era muy particular. Pasado el año 2020 y ya a principios de 2021 se empezó a regularizar esa situación. Y básicamente lo que se hace o lo que se trabaja en Migraciones son tres aspectos fundamentales. Lo que tiene que ver con el ingreso y egreso de personas del país a través de los pasos fronterizos; acá en Mendoza, específicamente, los que tenemos tanto terrestres como como aéreos. Después aquellas personas que son extranjeras y quieren residir en la Argentina, específicamente en la provincia, y cuyos trámites son para regularizar su situación. Una tercera actividad que se realiza y se coordina desde la delegación es lo que se llama “control de permanencia”, que es que, frente a alguna denuncia o frente a algún control de rutina, verificar si personas extranjeras están o no regulares en el país. Así que esa es la tarea que se realiza desde la delegación.