Un profesor de Maipú denunció un robo en un SUM en Aconcagua Radio: "Se llevaron hasta los ventiladores"

—La verdad es que yo, como como profesor, estoy muy mal. Cuando pasó todo esto, yo estaba en Chile. Fui a una capacitación internacional que se hacía en Chile, justamente de taekwondo y venía con muchas ideas nuevas para proyectar a los chicos. Con ganas de dar nuevas cosas, para siempre dar el mejor contenido, porque el arte marcial es lo que saca a esos chicos de la vida cotidiana, es un buen momento para despejarse. Y me enteré de esto mediante un alumno que hace taekwondo. Cuando fui y vi que no estaban mis cosas me sentí muy mal, con mucha impotencia. ¿Por qué? Son cosas que cuestan tanto… Esto uno lo hace a pulmón, por los chicos, por los padres… Ellos son el motor que empuja para mejorar. Nos robaron cosas muy caras que de a poquito fuimos comprando. Unos compañeros me donaron protectores para los chicos, ya que el taekwondo es un deporte de contacto…