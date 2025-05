Manuel Vilapriño, Director de Salud Mental, en Aconcagua Radio: "Necesitamos que la escucha cambie"

—Estamos inmersos en la misma realidad que atraviesa el país y, en muchos aspectos, el mundo. En líneas generales podríamos decir que no salimos de la realidad que pasa a nivel nacional, si lo medimos en función de las problemáticas que están aflorando a la salud mental de niños. Y podríamos decir, también, que a nivel mundial Argentina está en un nivel intermedio en cuanto a causas de suicidio. A nivel general, observamos un incremento en las problemáticas de salud mental, sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La demanda de atención es altísima, tanto en el sector público como en el privado.

—Hay un aumento en cuadros de depresión, ansiedad, trastornos psicóticos y, particularmente, en consumos problemáticos. Esto último es crítico. En Mendoza, el inicio del consumo de sustancias ya se registra entre los 10 y 11 años. No se trata solo de adicciones en sí, sino del impacto que tienen en el desarrollo de la persona a lo largo de su vida.

El suicidio, un problema de salud pública

—¿Qué datos tienen en relación al suicidio, especialmente entre los jóvenes?

—Gracias a una estrategia del Ministerio de Salud, hoy contamos con registros más fidedignos. En 2023, la edad promedio de suicidio fue de 29 años, con un rango entre 25 y 40. Aunque muchos creen que el mayor riesgo está en la adolescencia, en realidad es en la adultez temprana donde vemos un pico. De todos modos, el proceso empieza mucho antes, por eso es fundamental actuar de forma preventiva.

—¿Han detectado un incremento en la tasa de suicidios en los últimos años?

—Todavía se están procesando los datos de 2024, pero hasta octubre de ese año la tasa parecía ser menor que en 2023. Sin embargo, tomamos estos números con cautela porque estamos trabajando en un sistema de registro más preciso que no sólo considera los suicidios consumados, sino todo el espectro de la suicidalidad. Esto requiere la articulación de distintos sectores: salud, seguridad, guardias hospitalarias, etc. El suicidio también es un problema de salud pública.

—Desde lo institucional, ¿cómo está respondiendo el sistema de salud? ¿Hay suficientes recursos?

—Estamos reestructurando el sistema. ¿Es suficiente? No. Pero hay una clara decisión política de priorizar la salud mental. La pandemia no solo visibilizó la problemática, también la amplificó. Eso obligó a la sociedad y a los gobiernos a reaccionar. En Mendoza, venimos trabajando en los cuatro niveles de atención: centros de salud, dispositivos ambulatorios, internación y comunidades terapéuticas.

Prevención y comunidad

—¿Qué se está haciendo específicamente en el primer nivel de atención?

—Es clave. Se está trabajando mucho en la constitución de equipos interdisciplinarios y en la capacitación de las incumbencias propias de los médicos de familia con una formación específica durante un año que lo que hace es potenciar la incumbencia para aumentar la escucha, porque lo que nosotros necesitamos es que la escucha cambie para que la accesibilidad sea mayor y para que la inclusión sea la regla desde el punto de vista de cómo escucho la persona con problema de salud mental. Escuchar bien es prevenir. Y en salud mental, la prevención es esencial.

—¿Qué rol juega la comunidad en este proceso?

—Uno central. No alcanza con más centros o más profesionales si no cambiamos la mirada social sobre la salud mental. Necesitamos más escucha, más contención y menos estigmas. Hoy vemos más consultas, más guardias activas (pasamos de 2 a 11 en Capital), pero el gran desafío es llegar antes. Prevenir antes que internar. Se están volcando muchos recursos en relación a lo que es salud mental. Así y todo la clave, humilde opinión, es penetrar mucho más en lo preventivo, en la promoción, en todo lo que pasa a nivel comunitario. Porque uno de los componentes fundamentales de toda esta problemática pasa por lo que ocurre a nivel psicosocial. Y si no damos un reverso ahí es difícil que este tipo de problemática se pueda resolver.

