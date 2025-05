Aconcagua Radio: "Los lavallinos están contrariados" dijo Nancy Griffone, de Ordenamiento Territorial

"Están contrariados porque por ahí no logran comprender el por qué los combustibles están bajando y aumenta el precio del colectivo", explica Griffone, reflejando una duda que resuena en la comunidad. La principal queja radica en la calidad del servicio de media distancia dentro del departamento. "No están contentos con el sistema de transporte de media distancia acá en Lavalle , entonces es como que nosotros tenemos que hacernos cargo de cada vez pagar un boleto más caro para un servicio que no nos estaría cumpliendo todas las necesidades", sentencia la Directora de Ordenamiento Territorial.

Nancy Griffone dimensiona el impacto de esta falta de conectividad, especialmente en una zona como Lagunas del Rosario, que cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes. Los estudiantes y los docentes son quienes más sufren esta situación. "Un estudiante universitario o terciario tiene que venir a vivir a Tulumaya o a la ciudad Mendoza. Los profesores que dan clases en las escuelas albergue para llegar con frecuencia tienen que pagar un remís o un flete que salen carísimos".

En contraste con la precariedad del servicio en las zonas más alejadas, los recorridos troncales que conectan la Villa Tulumaya con la terminal de Mendoza tienen una frecuencia de media hora. Sin embargo, incluso en estos casos, existen ineficiencias que perjudican a los usuarios. "El problema es que, por ejemplo, la gente que vive en Jocolí, más hacia la zona norte, que podría acceder a Ciudad de Mendoza directamente por ruta 40 y tardaría más o menos unos 45 minutos en estar en Mendoza, pero el recorrido, en lugar de ir directamente por ruta 40, hace todo Lavalle, y así demora 2 horas en llegar de Jocolí a Mendoza… Los chicos que van a la universidad se tienen que tomar el primer colectivo de las 5 y 10 de la mañana. Y ese colectivo además los deja en la terminal, es decir que de ahí tienen que tomar otro colectivo hasta la UNCuyo, por ejemplo".

Griffone no oculta la frustración y la impotencia que genera esta situación al ser el contacto directo con los vecinos. El impacto en la educación es particularmente preocupante. "Cuando vamos, por ejemplo, a las escuelas a charlar y a hacer encuestas sobre transporte, los papás se acercan y te dicen, 'Tengo tres chicos en edad escolar y no puedo mandar a los tres toda la semana a la escuela porque no tengo forma de costearlo'. Después, la cantidad de chicos que terminan estudiando, a lo mejor una carrera terciaria acá en Tulumaya, porque tuvieron que abandonar la carrera universitaria en ciudad porque no pudieron costearse el boleto; o la cantidad de chicos que no pueden acceder ni siquiera a una carrera terciaria porque viven en distritos muy alejados donde no tienen recorrido de colectivos que les permita venir al terciario que acá funciona de tarde y noche. Entonces, directamente les estamos quitando la posibilidad de un estudio, de una formación profesional y un futuro mejor para nuestro departamento, porque después son profesionales que se quedan acá".

A la espera de una mejora

Ante esta realidad, el municipio ha elevado formalmente sus reclamos a las autoridades provinciales. Y si bien no se ha anunciado una nueva licitación, Griffone se muestra esperanzada en que las gestiones con la provincia den frutos en el corto plazo. "No nos han dicho de una nueva licitación, pero sí estamos trabajando en la incorporación de nuevos recorridos y nuevas frecuencias, lo que sería eh ampliar el servicio que hoy tenemos".

A pesar del aumento tarifario, la funcionaria reconoce que los vecinos estarían dispuestos a hacer un esfuerzo económico si el servicio mejorara sustancialmente. En este sentido, destaca un anuncio positivo para Lavalle: "Por lo que nos han comentado, Lavalle va a ser el primer departamento en el que se va a implementar el servicio SUBE fuera del área metropolitana".

La implementación del sistema SUBE en Lavalle genera expectativas de una mayor eficiencia y control en el servicio. Sin embargo, la urgencia de abordar las deficiencias en frecuencias, recorridos y estado de las unidades sigue siendo una prioridad para los vecinos, quienes esperan que este nuevo aumento tarifario venga acompañado de mejoras concretas que les permitan acceder a un transporte público digno y acorde a sus necesidades.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com