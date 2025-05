Mauricio Badaloni en Aconcagua Radio: "Podemos atraer más inversiones si bajan los impuestos y hay financiamiento"

“Cuando hablamos de costo laboral, el 50% son impuestos. En Chile, ese número es del 21 o 22%. Además, el acceso al crédito es prácticamente inexistente: en los últimos 20 años, solo el 4 o 5% de los fondos del sistema financiero fue para el sector privado. En Chile fue del 96%”, detalló.

En ese marco, planteó que el país necesita nivelar la cancha: “Si queremos atraer inversiones, necesitamos mejores bancos y financiamiento accesible. Pero también urge bajar el costo impositivo, tanto en el ámbito laboral como en la producción, a nivel municipal, provincial y nacional”.

Críticas al CIRCREP y a la informalidad

Badaloni no ahorró críticas hacia el sistema impositivo actual y, especialmente, al régimen de retenciones bancarias CIRCREP, al que calificó como “una estafa”. “El Estado me debe plata por CIRCREP y me la liquida al valor nominal. Pero si yo le debo una patente, me intima. Esto no puede seguir así”, enfatizó.

También advirtió que algunos mecanismos contractuales favorecen la informalidad laboral: “Ese es el mayor problema de la Argentina. Si logramos que más personas estén registradas en el mundo del trabajo, vamos a empezar a normalizar la economía. Pero eso sólo es posible si bajamos los impuestos”, sostuvo.

¿Qué nivel de esperanza hay?

Frente a la pregunta clásica del “esperanzómetro” del 1 al 10, Badaloni evitó poner un número, pero dejó clara su postura: “Creo que el gobierno lo sabe. Sabe que hay que hacerlo, pero también nos dice: ‘No puedo ahora’. Por eso muchas veces nos refugiamos en las provincias, que están mucho más cerca del tejido productivo”.

Con una mirada crítica pero constructiva, el empresario mendocino insistió en que la clave para el desarrollo industrial está en “crear condiciones reales de competencia y productividad. No se trata sólo de bajar costos, sino de dejar de ponerle obstáculos a quienes quieren generar empleo y valor agregado”.

