Susana Trimarco en Aconcagua Radio: "Hace 23 años que busco a mi hija y la justicia sigue siendo lenta"

Trimarco explicó que la causa judicial por la desaparición de Marita sigue abierta , con una nueva línea de investigación que apunta a la búsqueda de su cuerpo en dos cementerios de Tucumán. “Supuestamente la mataron y la tiraron como NN… pero no lo hacen porque no tienen fondos, porque no vienen los antropólogos. Y yo tengo que andar buscando los recursos para que se hagan las medidas”, lamentó.

El engaño suele comenzar con promesas laborales y termina en redes de prostitución organizadas. “Son chicas de 16 o 17 años, de familias muy vulnerables. Les compran un teléfono, las visten… y parece todo maravilloso. Pero las explotan, las drogan, las enferman. Ahora anda mucho la sífilis. Las dejan con problemas de salud mental también”.

La activista destacó que muchas familias aceptan esos falsos trabajos por necesidad. “Una madre me dijo: ‘Yo quería que mi hija se fuera porque no tenemos para comer’. Pero no saben las consecuencias. Por eso hay que hablar claro, informar, prevenir. La pobreza, la falta de trabajo, la vulnerabilidad, es el caldo de cultivo para estas redes”, alertó.

Trimarco compartió también el caso de una joven que fue llevada a Dubái, luego a Italia y Alemania. “La rescataron de casualidad. Se escapó, pidió ayuda en una cervecería y la llevaron a la embajada. Volvió indocumentada, la recibimos en migraciones. Pero hoy no puede declarar. Tiene serios problemas de salud mental. Hay días que ni reconoce a su madre”, dijo.

En otro relato estremecedor, contó sobre una menor que logró escapar de un intento de secuestro. “La estaban llevando y logró zafarse, mordió al tipo y se metió en una casa ajena. Después nos vinieron a denunciar y descubrimos que una chica que había sido víctima ahora captaba a otras. ¡Tenía 19 años! Es como una cadena de horrores”.

Según Trimarco, la justicia y la política siguen siendo cómplices con su desidia. “Tienen un desinterés total. No es la hija de ellos, es mi hija, o la de otra madre. Hasta que no les pase, no les importa. Siguen con esa postura machirula. Algunos jueces, incluso juezas, dicen: ‘Esta es una putita, le gusta la plata fácil’. ¿A quién le va a gustar que la droguen, que la hagan tener sexo oral con infecciones, que la exploten? Es terrible lo que dicen”, expresó indignada.

La fundadora también denunció nuevas formas de explotación, como la venta de bebés. “En Córdoba, un fiscal me contó que están investigando una red que usa a chicas como vientres para tener hijos y después las descartan. Como si fueran cosas”.

A pesar del dolor, la frustración y el paso del tiempo, Trimarco no se detiene. “Mi hija, estratégicamente, dicen que está muerta. Pero ¿dónde está su cuerpo? Yo quiero ver los huesos de mi hija. Es un calvario el que vivo hace 23 años. Su hija, Micaela, tenía 3 años cuando desapareció Marita. Hoy tiene 26 y se está por recibir de antropóloga. No es casualidad que eligiera esa carrera”, reflexionó.

Para cerrar, dejó un mensaje claro: “Cualquier persona que necesite ayuda, que esté en una situación vulnerable, que cuente con nosotros, con la Fundación y con mi equipo. Estamos para ayudar. No me voy a callar. No me interesa si es juez, político o policía. Yo peleo por mi hija y por todas las hijas”.

