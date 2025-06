Del basural al compromiso ambiental: la historia de la cooperativa Los Triunfadores, en Aconcagua Radio

La semilla de este proyecto fue plantada por la Fundación Coloa , que trabaja hace más de 40 años con más de mil familias en la zona de Godoy Cruz. La cooperativa surgió cuando el ex basural a cielo abierto del departamento era un destino común para muchos chicos que dejaban de ir al colegio para trabajar allí junto a sus padres. “La idea era trabajar de forma más segura y más higiénica con el residuo preseleccionado desde origen y que los chicos pudieran terminar sus estudios”, relata Sagnier.

En un principio, el trabajo se hacía con un carrito de mano, retirando materiales en el barrio Andor, a una cuadra de la sede actual. Hoy, gracias a un convenio con la Municipalidad de Godoy Cruz , cuentan con un camión que los asiste por las tardes. “Nos brinda la movilidad para hacer todos los retiros. Vamos a muchas empresas y otros barrios, no solo a los cercanos”, explica.

Una de las experiencias más intensas de los últimos tiempos fue su participación en la Fiesta Provincial de la Cerveza, evento del que recuperaron más de cuatro toneladas de residuos secos. “Fue nuestra experiencia máxima. Nos superó totalmente. Fue agotador, porque además teníamos que seguir trabajando en los barrios. Llevamos seis bolsones y a las 10:30 de la noche ya estaban llenos”, recuerda Cristina.

La cooperativa, que no pertenece al municipio aunque trabaja en articulación, también colabora con puntos verdes y lockers de separación distribuidos por todo Godoy Cruz. “El municipio tiene como 100 y nosotros hacemos unos 50. La otra cooperativa de Godoy Cruz hace el resto”, detalla.

Si bien hoy no transforman el residuo —es decir, no reciclan industrialmente, sino que clasifican y comercializan los materiales—, tienen claro hacia dónde quieren ir. “Nos gustaría poder hacer el reciclado, al menos darle un proceso más. Por ejemplo, el plástico se puede pelitizar, hacer escamas y mandarlo a la industria. Es ir llegando de a poquito”, señala.

Actualmente, venden papel a una papelera de San Juan, donde se transforma en bandejas para tortas, entre otros usos. “Nosotros no reciclamos, pero sí promovemos la separación en origen, puerta a puerta, en escuelas, en empresas. Hacemos la clasificación más fina: los plásticos son como 10 o 12 tipos distintos”, agrega.

La educación es otra de sus misiones. Han realizado numerosas capacitaciones en barrios y empresas. “Hay gente que se emociona porque le llega la solución a su casa. Y otros que no tienen ni idea ni quieren saber. Falta conciencia sobre qué pasa con los residuos una vez que los sacás a la vereda. Muchos creen que desaparecen por osmosis”, dice con ironía.

La separación en origen en Godoy Cruz se implementó durante la pandemia, pero no todo salió como se esperaba. “Trabajamos un tiempo con ese residuo, pero pasaba el recuperador callejero antes del recolector y lo que llegaba a nosotros ya era basura. Fue un retroceso. No queríamos volver al basural, así que decidimos no hacer más ese trabajo”, comenta Cristina.

A pesar de los desafíos, el impacto de Los Triunfadores no pasa desapercibido. Muchas empresas valoran su trabajo y colaboran activamente. Una de ellas es Aconcagua Visión, que el año pasado donó portones para cerrar el tinglado donde trabaja la cooperativa. “Vinieron de buena onda, sin que les pidiéramos nada. Nos cerraron el tinglado. Imaginate el frío que hacía ahí adentro”, recuerda agradecida.

Con más de dos décadas de trabajo, Los Triunfadores siguen apostando por un modelo sustentable, comunitario y educativo. “Siempre hay trabajo por hacer. El trabajo con los residuos nunca se va a acabar, porque uno consume, quiera o no”, afirma Sagnier.

En tiempos donde el reciclaje parece una moda o una estrategia de marketing verde, esta cooperativa demuestra que la sostenibilidad se construye con constancia, comunidad y compromiso real.

